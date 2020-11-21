Можно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела Михаила

Нельзя мыть голову, иначе ум «смоете». Также воздержитесь от тяжелой работы, ссор и ругани, никого не осуждайте. Постарайтесь мыслить позитивно.

21 ноября категорически нельзя делать работу в корыстных целях

21 ноября в народе отмечают День архангела Михаила или просто Михайлов день. Архангел Михаил – самый грозный ангел в воинстве Господнем. Он отличается бесстрашием, справедливостью и решительностью

21 ноября категорически нельзя делать работу в корыстных целях. Считается, кто ослушается этого предостережения, будет наказан. Нельзя мыть голову, иначе ум «смоете». Также воздержитесь от тяжелой работы, ссор и ругани, никого не осуждайте. Постарайтесь мыслить позитивно.

День удачный для решения семейных проблем. Ещё неплохо было бы кому-то помочь или заняться благотворительностью. А еще хорошо не только принять гостей, но и самому сходить в гости.

Источник: izvmor.ru