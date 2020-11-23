Назвала регионы с ужасающим ростом заразившихся COVID-19 Анна Попова

Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом

Пиковые значения суточного показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала она.

За прошедшую неделю показатель репродукции вируса в целом по стране составлял единицу, практически не превышая ее, отметила Попова. "Доля субъектов с показателем RT (коэффициент распространения вируса) менее или равно единице за прошедшие две недели 53 субъекта РФ. Однако самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономно округе. Здесь надо обратить особое внимание на принятие всех мер", - заключила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от 1,8 до 57,5 случая на 100 тыс. жителей.

"Разброс суточного показателя за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная", - отметила Попова.

Главный санитарный врач уточнила, что высокие показатели суточного прироста заболеваемости были зафиксированы также в республиках Алтай, Коми, Тыва, Хакасия, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.