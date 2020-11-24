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Оштрафовали на 200 000 рублей за сокрытие информации о заразившихся коронавирусом ковид-больницу

09:30 24.11.2020 Фото: pixabay
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В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.

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В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Открыли тайну о заразившихся COVID-19 за сутки на 24 ноября в БердскеОштрафовали на 200 000 рублей за сокрытие информации о заразившихся коронавирусом ковид-больницуЕщё 610 новостей

Кировский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, не предоставившую данные о более чем 1,4 тыс. случаях заражения пациентов коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте суда в понедельник.

"Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении и постановил ГБУЗ "Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

По мнению суда, сокрытие информации привело к тому, что в отношении 1 414 неучтенных случаев заражения коронавирусом своевременно не были приняты противоэпидемические меры, и это привело к распространению инфекции среди неограниченного круга лиц.

В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.

Больницу закрыли на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах медицинского учреждения оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову уволили.

больница пандемия штраф
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От редакции

Зачем скрывают?

Аноним, 24 ноября 2020 09:49
Оштрафовали за сокрытие вранья.
Аноним, 24 ноября 2020 10:25
Да не больницу штрафовать надо, а Руководителя!

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