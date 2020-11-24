Оштрафовали на 200 000 рублей за сокрытие информации о заразившихся коронавирусом ковид-больницу

В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.

В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.

Кировский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, не предоставившую данные о более чем 1,4 тыс. случаях заражения пациентов коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте суда в понедельник.

"Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении и постановил ГБУЗ "Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

По мнению суда, сокрытие информации привело к тому, что в отношении 1 414 неучтенных случаев заражения коронавирусом своевременно не были приняты противоэпидемические меры, и это привело к распространению инфекции среди неограниченного круга лиц.

В августе за это же нарушение на 25 тыс. рублей оштрафовали эпидемиолога больницы.

Больницу закрыли на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах медицинского учреждения оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову уволили.