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В каких регионах России больше всего бушует COVID-19, узнайте

11:00 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 58,2 миллиона инфицированных, жертвами пандемии стали около 1,4 миллиона человек.

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Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвала регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19.
По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.
Также в числе регионов, где отмечают наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости, она упомянула Республику Коми, Тыву, Хакасию, Мурманскую область, Магаданскую область, Бурятию, Псковскую и Новгородскую области.

Усиление контроля
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. В связи с этим она призвала усилить контроль за их соблюдением.
Также Попова добавила, что методические рекомендации для бизнеса, принятые из-за пандемии, следует сделать обязательными. Она подчеркнула, что максимальная заболеваемость коронавирусом наблюдается преимущественно у работающих россиян в возрасте от 30 до 64 лет.
В целом ситуация эпидемиологическая ситуация в России, по словам Поповой, остается достаточно напряженной.
Плановая помощь
Глава правительства Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании подчеркнул, что пандемия не должна влиять на оказания плановой медицинской помощи гражданам.
"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно. <...> Пожалуйста, вы поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", — обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
В рамках борьбы с коронавирусом премьер призвал руководство регионов принимать в расчет опыт столицы.

"Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах", — заявил Мишустин.
Максимальные показатели
В понедельник в России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 25 тысяч в сутки.
Как сообщили в оперативном штабе коронавирус обнаружили у 25 173 человек. При этом почти в четверти случаев у инфицированных не наблюдается никаких симптомов болезни.
Общее число заразившихся достигло 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились.
Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 58,2 миллиона инфицированных, жертвами пандемии стали около 1,4 миллиона человек.

COVID-19 коронавирус пандемия Анна Попова
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