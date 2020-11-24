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Развезет продуктовые наборы 5 обедневшим из-за COVID-19 жителям Бердска волонтер Вадим Назимов в ноябре 2020

12:46 24.11.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За 2 последних месяца цены на продуктовые наборы значительно увеличились. Но волонтер-бердчанин готов помогать оказавшимся в трудной жизненной ситуации горожанам.

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продуктовых наборах все самое необходимое

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Развезет продуктовые наборы 5 обедневшим из-за COVID-19 жителям Бердска волонтер Вадим Назимов в ноябре 2020Заражаются коронавирусом малыши в детсадах Бердска. Страшная статистика раскрытаЕщё 613 новостей

Не оставили в беде жителей Бердска, которые оказались за чертой бедности, волонтер Вадим Назимов и благотворители города. Как рассказал сегодня, 24 ноября, Вадим Назимов, в копилке благотворителей на сегодняшний день осталось 7 000 рублей от благотворителей города. Из них около 5 600 рублей он потратит в ближайшие дни на покупку 5 продуктовых наборов.

- Стоимость одного продуктового набора составляет примерно 1100 рублей. К сожалению, за 2 месяца цены на продукты увеличились в значительной степени. У нас остались заказы с сентября - это 4 нуждающихся, и 1 человек по линии соцзащиты, - рассказал Владимир Назимов.

Уже в ближайшие дни продуктовые наборы появятся на столах тех горожан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начиная с мая, когда коронавирус уже достаточно сильно ударил по кошелькам россиян и жителей Бердска в том числе, Вадим Назимов принял решение стать волонтерам и развозить продуктовые наборы малоимущим семьям. С тех пор ничего не изменилось: ни состав набора, ни желание помочь. Эта система помощи основана на взаимодействии четырех инстанций: неравнодушные жители Бердска присылают пожертвования в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", которая передает эти деньги Вадиму Икрамовичу. Благотворительная организация "Наш город" передает ему адреса, ИП Щербаков, заведующий оптовым складом продуктов, собирает продуктовые наборы, в результате чего Вадим Назимов имеет возможность доставлять посылки тем, у кого нет средств, чтобы купить себе еды.

Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся. Волонтер призывает бердчан не стыдиться и обращаться за помощью напрямую к нему по тел.: 8-913-891-59-39. Если вы знаете, кому необходима, тоже звоните и сообщайте об этом.

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