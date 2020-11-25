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Толпятся ли с подозрением на COVID-19 в огромной очереди к ковидной бригаде в ЦГБ Бердска, проверил "Курьер. Среда. Бердск". Смотрите фото

14:04 25.11.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Горожане не проинформированы, куда можно обратится для вызова бригады COVID-19. Вывеска висит лишь на двери педиатрии.

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Кабинет неотложной помощи находится слева от детской поликлиники Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Толпятся ли с подозрением на COVID-19 в огромной очереди к ковидной бригаде в ЦГБ Бердска, проверил "Курьер. Среда. Бердск". Смотрите фотоНачали испытания новой вакцины от COVID-19 ученыеЕщё 624 новостей

Толпы с подозрением на COVID-19 нуждающихся в неотложной помощи пациентов стояли в очереди за помощью в ковидную бригаду Бердска.

Как сообщили, очевидцы события, вчера 24 ноября, в кабинет неотложной помощи стояли 12 человек. Дождаться консультации было невозможно.

Журналист "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте событий и выяснил по какой причине прием ведется так медленно.

Учреждение неотложной помощи ковидной бригады находится слева от детской поликлиники на ул. Ушакова, 7.

Внутри учреждения расположены два кабинета. Первый кабинет предназначен для приема взрослых. В очереди в кабинет сидели всего два человека. На двери взрослого кабинета объявление "Все вопросы с 17:00 до 18:00". На просьбу журналиста, когда начнется прием, сотрудники отвечали недовольно и невнятно. Перед самым носом захлопнули дверь.

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Здесь ведется прием взрослых

Также очередь в 12 человек вряд ли сможет "приткнуться", соблюдая безопасную дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

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Расстояние с уличного входа до дверей взрослого кабинета небольшое. Соблюдать дистанцию при огромном столпотворении не получится

На прием во второй кабинет приглашают родителей с детьми. Столпотворения во второй кабинет мы также не обнаружили.

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За консультацией с детьми обращаются в этот кабинет

Номера телефонов по которым можно обратится для вызова бригады COVID-19 нет. Висит только информативная вывеска на здании педиатрического отделения.

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Номера телефонов для вызова коронавирусной бригады нет

Можно ли рассчитывать на полноценную помощь медиков пациентам с подозрением или подтверждённым коронавирусом, ответить трудно. Однако, "попытать счастье" не поздно никогда.

COVID-19 ковидная бригада коронавирус неотложная помощь
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От редакции

Можно ли попасть в ковидную бригаду?

Аноним, 25 ноября 2020 14:27
Зачем вообще обращаться в эту ковидную бригаду? Лучше пойти к обычному врачу.
Ирина, 25 ноября 2020 14:45
В ковид бригаду дозвониться не может даже врач, отфутболивают!!! Прошла через это! Спасибо, хоть доктор не бросает!!!

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