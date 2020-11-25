Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю ноября 2020

Магнитные бури в конце ноября оставят время для передышки метеозависимым

Магнитные бури зачастую приносят не мало неудобств метеочувствительным людям. Последняя такая буря сильно ударила по здоровью 22-24 ноября 2020 года. Читатели жаловались на головные боли, скачки артериального давления, подавленное состояние и тахикардию. Так же, у многих была бессонница и нервозность.

В ближайшие дни 25 - 30 ноября высокой солнечной активности не ожидается, сообщает Лаборатория Рентгеновской астрономии солнца ФИАН. Все значения геомагнитных колебаний будут в пределах нормы. Хотя многие продолжают жаловаться на плохое самочувствие и слабость даже сегодня, большинство так же отмечают негативное воздействие магнитных бурь, даже после ее завершения.