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Здоровье / Общество

Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю ноября 2020

16:35 25.11.2020 Фото: pxhere.com
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Большинство отмечают негативное воздействие магнитных бурь, даже после ее завершения. 

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Магнитные бури в конце ноября оставят время для передышки метеозависимым
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на последнюю неделю ноября 2020Наше Солнце — молодец, возможно, оно убьет ковидную инфекцию. Правда, в ноябре оно дарит магнитные буриЕщё 5 новостей

Магнитные бури зачастую приносят не мало неудобств метеочувствительным людям. Последняя такая буря сильно ударила по здоровью 22-24 ноября 2020 года. Читатели жаловались на  головные боли, скачки артериального давления, подавленное состояние и тахикардию. Так же, у многих была бессонница и нервозность.

В ближайшие дни 25 - 30 ноября высокой солнечной активности не ожидается, сообщает Лаборатория Рентгеновской астрономии солнца ФИАН. Все значения геомагнитных колебаний будут в пределах нормы. Хотя многие продолжают жаловаться на плохое самочувствие и слабость даже сегодня, большинство так же отмечают негативное воздействие магнитных бурь, даже после ее завершения.

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Магнитосфера в конце ноября будет спокойной
геомагнитный всплеск головная боль магнитные бури метеозависимость метеозависимые люди симптомы тошнота
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