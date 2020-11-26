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Потрясающей красоты открытки с днем святого Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года

08:20 26.11.2020 Фото: otkrytki-besplatno.ru, kartinok.ru
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Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.

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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
Сюжет: Православные обряды
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Потрясающей красоты открытки с днем святого Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 годаКакой сегодня церковный праздник? Традиции и приметы особого народного праздника 26 ноября 2020 годаЕщё 420 новостей

26 ноября 2020 года - День Святого Иоанна Златоуста.

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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
% name% title
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
% name% title
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
% name% title
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
% name% title
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
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День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года

Источник: kartinok.ru

26 ноября 2020 День Иоанна Златоуста открытки поздравления праздник
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С Днем Иоанна Златоуста!

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