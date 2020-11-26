Потрясающей красоты открытки с днем святого Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года

08:20
26.11.2020
Фото: otkrytki-besplatno.ru, kartinok.ru
Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
26 ноября 2020 года - День Святого Иоанна Златоуста.
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года
Источник:
kartinok.ru
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