Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы

По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.

Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы коронавируса у детей

Наиболее частые симптомы коронавируса у детей - температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей. Потеря обоняния не столько характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить, добавил Горелов.

Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.