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Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы

14:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.

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Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы коронавируса у детей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Наиболее частые симптомы коронавируса у детей - температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей. Потеря обоняния не столько характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить, добавил Горелов.

Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.

COVID-19 коронавирус пандемия
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