26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Ни таблеток, ни уколов": Плакала и умоляла привезти ей лекарства в пульмонологию ЦГБ Бердска умирающая от удушья 80-летняя старушка с COVID-19

13:09 26.11.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
1

Пенсионерка попросила помощи у соседей, сказала, что на нее не обращают внимания. Соседи пробежались по дому и собрали уколы и таблетки. Но в пульмонологии их не взяли — все лекарства есть в наличии.

% name% title
Ситуация с пандемией продолжает оставаться критической
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы"Ни таблеток, ни уколов": Плакала и умоляла привезти ей лекарства в пульмонологию ЦГБ Бердска умирающая от удушья 80-летняя старушка с COVID-19Ещё 634 новостейСюжет: Лечение COVID-19 в Бердске"Ни таблеток, ни уколов": Плакала и умоляла привезти ей лекарства в пульмонологию ЦГБ Бердска умирающая от удушья 80-летняя старушка с COVID-19С онкологией в COVID-19 можно умирать? Не может попасть на прием к онкологу и проходит платное обследование больная с раком груди Наталья в БердскеЕщё 213 новостей

Обежала дом и собрала лекарства для 80-летней соседки с COVID-19, находящейся в пульмонологии ЦГБ Бердска, Вера Владимировна.

-Звонит нам, плачет, просит привезти нам хоть какие-нибудь лекарства. Валентина Владимировна говорит, что задыхается, никто к ней не подходит, ни уколов, ни таблеток. Лекарства нашли. Но до самой пульмонологии не можем дозвониться. Как и в какое время передать лекарство? Посоветуйте, как быть? - написала в «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Вера Владимировна.

По словам бердчанки, бабушка живет с сыном-инвалидом, которому и самому нужна помощь. Другие родные живут за Новосибирском. Поэтому одна у пенсионерки надежда — на соседей. Старушка предполагает, что подхватила коронавирус, когда ходила в поликлинику на прием к кардиологу.

-Мы насобирали уколы, таблетки, шприцы, ледокоин. Сами переболели, пробежались по дому. Все что осталось, собрали для Валентины Владимировны. С 19 ноября она лежит в пульмонологии. И с того времени ничего. Просит помощи.

Вере Владимировне утром 26 октября удалось дозвониться до пульмонологии, там ей ответили, что информацию о больном по телефону не сообщают. Посоветовали приехать в больницу с 12.00 до 13.00. Чтобы передать что-то необходимое и поговорить с врачом.

В пульмонологии «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что передачку можно отдать в назначенное время, для каждого этажа оно свое. «Посылки» от родных принимают с 8.00 до 20.00, но существует график передачи на этажи. Каждые два часа, начиная с 8.00.

Проблема Веры Владимировны разрешилась в назначенное в больнице ей время. Лекарства соседки не потребовались. Об этом она сразу сообщила «Курьер. Среда. Бердск».

-Я съездила в больницу. Ко мне вышла врач Марина Викторовна. Очень адекватная, умничка, молодая женщина в комбинезоне. Она сказала, что, соседка наша была тяжелая. Потому что у нее не только преклонный возраст, но и повышенный сахар. Пришлось его снижать. Все у нее было достаточно тяжело, поэтому была и паника. Она сейчас на кислороде. Врач сказала, что у них есть все необходимые лекарства. Я иду с определенным позитивом - у нас в пульмонологии не все потеряно. Люди напуганы нашей медициной. С учетом того, как мы с мужем лечились дома — это нужно здоровье иметь, как у Геркулеса, чтобы выжить. Как я поняла, что сейчас все начало стабилизироваться. Ошибок наделали, и сейчас как-то к этому подход правильный начинается.

Что-то передать родным в пульмонологию можно без проблем, отметила Вера Владимировна. Стоит стол. На нем есть скотч, ручка, бумага. Чтобы написать фамилию и прикрепить к пакету, принесенному из дома. Сотрудник больницы разносит передачки по больным.

__________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

COVID-19 больница искали коронавирус лекарства пульмонология старушка Бердское отделение пульмонологии ЦГБ
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы передавали родным лекарство в пульмонологию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
14:35 26-11-2020
Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
14:30 26-11-2020
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
14:20 26-11-2020
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
14:20 26-11-2020
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
14:15 26-11-2020
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
14:10 26-11-2020
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
14:00 26-11-2020
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
13:51 26-11-2020
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
13:50 26-11-2020
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков
13:45 26-11-2020
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков