"Ни таблеток, ни уколов": Плакала и умоляла привезти ей лекарства в пульмонологию ЦГБ Бердска умирающая от удушья 80-летняя старушка с COVID-19

Пенсионерка попросила помощи у соседей, сказала, что на нее не обращают внимания. Соседи пробежались по дому и собрали уколы и таблетки. Но в пульмонологии их не взяли — все лекарства есть в наличии.

Ситуация с пандемией продолжает оставаться критической



Обежала дом и собрала лекарства для 80-летней соседки с COVID-19, находящейся в пульмонологии ЦГБ Бердска, Вера Владимировна.

-Звонит нам, плачет, просит привезти нам хоть какие-нибудь лекарства. Валентина Владимировна говорит, что задыхается, никто к ней не подходит, ни уколов, ни таблеток. Лекарства нашли. Но до самой пульмонологии не можем дозвониться. Как и в какое время передать лекарство? Посоветуйте, как быть? - написала в «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Вера Владимировна.

По словам бердчанки, бабушка живет с сыном-инвалидом, которому и самому нужна помощь. Другие родные живут за Новосибирском. Поэтому одна у пенсионерки надежда — на соседей. Старушка предполагает, что подхватила коронавирус, когда ходила в поликлинику на прием к кардиологу.

-Мы насобирали уколы, таблетки, шприцы, ледокоин. Сами переболели, пробежались по дому. Все что осталось, собрали для Валентины Владимировны. С 19 ноября она лежит в пульмонологии. И с того времени ничего. Просит помощи.

Вере Владимировне утром 26 октября удалось дозвониться до пульмонологии, там ей ответили, что информацию о больном по телефону не сообщают. Посоветовали приехать в больницу с 12.00 до 13.00. Чтобы передать что-то необходимое и поговорить с врачом.

В пульмонологии «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что передачку можно отдать в назначенное время, для каждого этажа оно свое. «Посылки» от родных принимают с 8.00 до 20.00, но существует график передачи на этажи. Каждые два часа, начиная с 8.00.

Проблема Веры Владимировны разрешилась в назначенное в больнице ей время. Лекарства соседки не потребовались. Об этом она сразу сообщила «Курьер. Среда. Бердск».

-Я съездила в больницу. Ко мне вышла врач Марина Викторовна. Очень адекватная, умничка, молодая женщина в комбинезоне. Она сказала, что, соседка наша была тяжелая. Потому что у нее не только преклонный возраст, но и повышенный сахар. Пришлось его снижать. Все у нее было достаточно тяжело, поэтому была и паника. Она сейчас на кислороде. Врач сказала, что у них есть все необходимые лекарства. Я иду с определенным позитивом - у нас в пульмонологии не все потеряно. Люди напуганы нашей медициной. С учетом того, как мы с мужем лечились дома — это нужно здоровье иметь, как у Геркулеса, чтобы выжить. Как я поняла, что сейчас все начало стабилизироваться. Ошибок наделали, и сейчас как-то к этому подход правильный начинается.

Что-то передать родным в пульмонологию можно без проблем, отметила Вера Владимировна. Стоит стол. На нем есть скотч, ручка, бумага. Чтобы написать фамилию и прикрепить к пакету, принесенному из дома. Сотрудник больницы разносит передачки по больным.

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