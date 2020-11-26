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Рассаживать в шахматном порядке зрителей в кинотеатре Бердска велел губернатор Травников

17:22 26.11.2020
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За злостное неисполнение этих и иных мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции нарушители могут быть оштрафованы до 300 тысяч рублей или их деятельность может быть приостановлена. 

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Соблюдать меры безопасности обязали театры, кинозалы и гостиницы Новосибирска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По итогам проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по коронавирусу кинотеатрам, театрам и гостиницам крупнейших городов региона рекомендовано установить рециркуляторы воздуха, правильно хранить дезсредства, носить маски и рассаживать зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции – в шахматном порядке. Соответствующие замечания сделаны на текущей неделе администрациям гостиниц, театров и кинотеатров Новосибирска и Бердска.

Выездные контрольные мероприятия в 10 гостиницах и учреждениях культуры проведены 24-25 ноября министерством экономического развития Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как прокомментировала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова, руководителям объектов гостиничного бизнеса, кинотеатров, домов культуры, театров региона сделаны замечания, которые должны быть устранены в ближайшее время, а также даны разъяснения по установке необходимого оборудования.

«Ряду организаций в ходе наших совместных выездов даны рекомендации о необходимости установки рециркуляторов воздуха, об оформлении журналов фиксации температуры тела постояльцев и посетителей, которая должна замеряться бесконтактно два раза в день, и другие рекомендации. В ходе проверок гостиниц во время первой волны заболеваний некоторым предпринимателям были сделаны замечания и проведена с ними разъяснительная работа. Сейчас мы повторно проверяем и смотрим, как эти недочеты были устранены. В противном случае, может быть оформлено постановление о нарушениях, и пакет документов отправлен в суд. Нарушений по рассадке зрителей в учреждениях культуры не выявлено, и в ходе контрольных мероприятий наши специалисты всегда делают особый акцент на необходимости соблюдения кинотеатрами и театрами правил продажи билетов – они должны продаваться с учетом соблюдения социальной дистанции», – подчеркнула Анна Павлова.

В ходе рейдов минэкономразвития региона на текущей неделе для руководства и персонала новосибирских гостиницы «Сити Отель», хостела «Трак54», театру кукол КДЦ им. К.С. Станиславского проведено разъяснение о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ношения масок, рекомендовано приобрести рециркулятор воздуха. Администрации новосибирского хостела «Apart StudioTemis & Hostel» также рекомендовано завести журналы фиксации температуры тела посетителей и сотрудников, приобрести бесконтактный термометр. Руководству бердского кинотеатра «Академия» рекомендовано нанести разметку на кресла зала для соблюдения социальной дистанции, с руководством и персоналом кинотеатра «Орион»  в г. Бердске была проведена беседа о правильном ношении маски и правильном хранении дезсредств, а также использовании инструкции при разведении высококонцентрированных хлорсодержащих средств для исключения возможности получения ожогов при уборке.

Всего с участием минэкономразвития с мая проверено за первую волну заболеваний – 194 коллективных средства размещения, за вторую – 28 гостиниц и 5 учреждений культуры. Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, – несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептика для постояльцев, отсутствие термометра для фиксации температуры сотрудников и постояльцев, отсутствие журнала фиксации температуры, отсутствие вирулицидных средств для обработки дверных ручек и помещений. Проведение рейдов будет продолжено. Напомним, что за злостное неисполнение этих и иных мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции нарушители могут быть оштрафованы до 300 тысяч рублей или их деятельность может быть приостановлена.

Источник: nso

COVID-19 карантин коронавирус пандемия
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