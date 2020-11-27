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Кажется, путинскую выплату в 10 000 рублей получат родители в декабре 2020. Обещают в Госдуме

17:20 27.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: Сайта партии "Справедливой России"
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Сергей Миронов предложил правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей до 31 декабря 2020 года.

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Сергей миров по обещал выплату малоимущим к Новому году
Сюжет: Все пособия Путина
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Кажется, путинскую выплату в 10 000 рублей получат родители в декабре 2020. Обещают в ГосдумеЧто такое выплаты на детей до 16 лет в России? Разъяснение - всем ли они достанутсяЕщё 360 новостей

2020 год войдёт в историю как самый непростой период в истории человечества за последние десятилетия. Вместе со смертельным вирусом континенты накрыл экономический кризис. В России многие люди попали в непростое финансовое положение. Особенно тяжело малоимущим семьям с детьми.

По этой причине в июне 2020 года была произведена первая единовременная выплата в размере 10000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Коронавирусное пособие повторили и в июле 2020 года, но уже деньги дали несовершеннолетним от 0 до 18 лет. В связи с непростой экономической ситуацией, родители ждали финансовую помощь на сбор ребенка в школу. Даже организовали соответствующую петицию.

На 26 ноября петиция собрала 274 096 подписей. Очевидно, что школьные принадлежности родители купили без помощи государства, но люди продолжают подписывать просьбу о выплате. Они надеются на материальную помощь в декабре 2020 года.

Новые ожидания связаны с заявлениям депутатов государственной думы о выплате единовременного пособия к Новому году. Вчера, 25 ноября, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о предложение помощи малоимущим. Под этой категорией людей парламентарий рассматривает инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону. Об этом сообщает в среду пресс-служба фракции.

Слова депутатов

- Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей,- заявляет лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, которого процитировала пресс-служба.
«Курьер. Среда. Бердск» на прошлой неделе, 19 ноября, в личной беседе с депутатом той же партии «Справедливая Россия» Олегом Шеином узнал, семьям с детьми какого возраста стоит ждать материальной помощи.

- Мы продвигаем предложение о выплате детям от 0 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей. Считаю, что границы возраста нужно раздвинуть и начать выплачивать деньги детям до полного совершеннолетия,- отметил депутат Госдумы Олег Шеин.

Но «Курьеру. Среде. Бердск» парламентарий сообщил, что правильней будет давать деньги родителям всех социальных категорий. Это мне слова разнятся со вчерашним заявлением лидера фракции Сергея Миронова.

Слова людей

Ирина:

Что говорить,людей довели за просроченные продукты на помойках бьются, чтобы семью накормить, половине пособия не перешли в этом месяце, загнали людей под самый плинтус, мы с мужем работаем на металлургическом заводе. У мужа смена 8 часов, у меня смена 12 часов 5 дней в неделю, за вредность перестали платить, дотаций нет. Хотя до карантина все было, жить как до зарплаты? До карантина было 60 тысяч, сейчас уже скоро будет 1 год как минималка 15000 рублей.

Анастасия:
Хочу добавить, что деньги ЭТИ не помешают. Мы живем в такой стране, с такими природными ресурсами. Это наши деньги, а мы их должны выпрашивать.

Анжелика:
Здравствуйте. У меня трое детей. Мне сейчас 40 лет. Так случилось, что в этом году я получила инвалидность, мне пришлось бросить работу.У меня три образования. Как уже писали «я не попрошайка», но как кормить детей не понимаю. Из нас сделали быдло. А деньги получается, бросили «как собакам кости» для того чтобы мы пошли на выборы.

Ольга:
Я сама в шоке от всего происходящего в нашей стране. Другим странам помогает правительство. Как прожить на 62 руб. 50 коп. Я получала до полутора лет и все. А у меня двое детей. К Новому году помогли бы нам. Хоть деткам на подарки бы.

Регина:

Надежда умерла еще летом, когда обещали в августе к школе. Сейчас только и говорят, что с 3 до 7 лет только будут платить пособие, а моим по 12 лет, что они не хотят кушать? Также, чтобы мама их порадовала, это не справедливо. Если деньги выдавать, то всем детям пускай платят.

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выплата на детей от 3 до 16 лет единовременное пособие малоимущие пособия в 10 тысяч рублей Сергей Миронов
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