Стоит ли ждать по 10 тысяч рублей на детей в декабре 2020 года из-за карантина

Граждан заранее предупреждают о том, что всем подряд высокие пособия назначать не станут

С момента последней анонсированной выплаты на ребенка в сумме 10 тыс. рублей родители ожидают от пресс-службы Владимира Путина новостей о введении следующего единовременного пособия, но вот стоит ли его ждать в декабре 2020 года – вопрос до сих пор открытый. Семейные россияне надеются, что власти материально помогут для стабилизации финансового положения.

Стоит ли ждать выплат 10 тысяч рублей на ребенка

Официальной информации о том, что в декабре готовится новая волна выплат, в прессу пока что не поступало. Вместо этого родители все еще могут пользоваться рядом других привилегий, которые остаются в юридической силе. Одной из них выступает упрощение алгоритма получения ежемесячных пособий на первого или второго ребенка. Программа по упрощенному принципу работает в рамках облегчения жизни россиян во время коронавирусного карантина.

При стандартном положении вещей для оформления права на выплаты приходится подавать заявление и последующие документы для подтверждения на ежегодном основании. Так как посещение центров с большим скоплением людей в период пандемии является небезопасным, власти внедрили новшество временного характера. Пролонгация для назначения пособий будет производиться в автоматическом режиме без необходимости дополнительно обращаться в МФЦ. Действует такой режим вплоть до марта.

По идентичному принципу чиновники поступили и для людей с инвалидностью. Им будут продлевать действующий статус инвалидности без необходимости повторного прохождения комиссии. Без личного присутствия будет происходить заседания медицинской комиссии для присвоения статуса впервые. Режим тоже будет действовать до марта.

Социальные программы, действующие до декабря 2020 года

Так как выплаты единоразового характера на детей пока что не производятся, оставшиеся без средств к существованию родители ищут альтернативные пути получения помощи. Одним из них может стать постановка на учет в Центр занятости. На период действия карантинных ограничений законодатели внедрили ряд дополнительных денежных программ, но часть из них уже потеряла силу. Осталась только максимальная сума выплат для безработных, чей статус был официально подтвержден.

До начала карантинных предписаний предельная сумма составляла всего 8 тыс. рублей, а до конца года сумма увеличена до значения уровня МРОТ, то есть, 12,130 рублей. Граждан заранее предупреждают о том, что всем подряд высокие пособия назначать не станут. Сумму будут рассчитывать, исходя из следующих параметров:

накопленный стаж;

причина увольнения;

усредненный заработок на последнем месте работы.

Самое важное правило для возможности получать хотя бы какие-то деньги от государства в случае потери рабочего места – постановка на учет в Центре занятости. Для этого можно воспользоваться дистанционным режимом подачи заявки.

Последние новости о финансовой поддержке населения

Претендовать на дополнительные средства могут и сотрудники медицинских учреждений, которые напрямую контактируют с больными коронавирусом. Всем остальным предлагаются альтернативные пути помощи. При потере источника доходов некоторые россияне начинают копить долги за предоставление коммунальных услуг. Власти отметили тенденцию, поэтому до конца года разрешили не платить всем проштрафившимся неустойку. Она попросту не будет начисляться.

Заплатить по непосредственной задолженности все равно придется, так как долги списывать никто не станет. Отдельно коммунальщики напомнили о том, что граждане, чье право на субсидию заканчивается в коридоре с апреля по декабрь, получат автоматическое ее продление сроком на полгода.

Источник: 1rre.ru