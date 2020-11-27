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Назвали истинную причину пандемии коронавируса ученые

21:50 27.11.2020 Фото: pexels.com
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В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом, который доминирует над уханьской разновидностью.

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Названа истинная причина пандемии коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) назвал в эфире телеканала ZDF истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам ученого, в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез.

В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Ранее сообщалось, что в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи, ученые впервые обнаружили коронавирусы, родственные ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2. Однако они не способны передаваться человеку.

COVID-19 SARS-CoV-2 коронавирус пациент распространение Александр Кекуле
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От редакции

После ковида придет другая зараза?

Аноним, 27 ноября 2020 22:02
Опять испанка

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