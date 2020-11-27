"Контрольные закупки" по дозвону в поликлиники с коронавирусом делает губернатор Травников: поручения президента исполняются

Так доложил глава Новосибирской области вице-премьеру Голиковой. Он подробно изложил о том, как регион справляется с CОVID-19: врачи, ковидные койки, скорая помощь, тестирование.

Новосибирская область в полном объёме исполняет поручения президента РФ по борьбе с распространением COVID-19

В Новосибирской области в течение почти четырех недель наблюдается снижение выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. О ситуации в регионе на совещании «О ходе исполнения поручений президента РФ, данных на совещании с членами правительства РФ 18 ноября 2020 года» в режиме ВКС доложил губернатор Андрей Травников. Совещание провела замредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Губернатор сообщил, что в регионе удалось стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции: уже почти четыре недели регион фактически находится на плато — наблюдается небольшое снижение выявленных случаев — от 1 до 0,4 процента. В октябре ситуация была более напряженной — прирост составлял от 15 до 41 процента в сутки, резко возросла нагрузка на систему здравоохранения.

«Была мобилизована система стационарной медицинской помощи, она у нас разноуровневая. Это провизорные госпитали, госпитали лечения COVID-19 и госпитали «долечивания». Перепрофилировано 54 медицинские организации, почти 6 тысяч коек. На утро 27 ноября 23,6% от общего коечного фонда было свободно.

Конечно же, серьезного усиления потребовало первичное звено и здесь неоценимой оказалась помощь новосибирских студентов. Только из двух вузов, где есть медицинские кафедры, — это НГМУ и НГУ — мы привлекли почти 550 студентов, ординаторов и преподавателей, более 200 студентов медицинского колледжа, а также студентов-психологов из педуниверситета. Ребята работали по многим направлениям: в стационарах разного профиля, с врачами первичного звена, в колл-центрах и диспетчерских. Еще по одному направлению – доставка продуктов и медикаментов (в том числе, бесплатных) — в основном помогали волонтеры. За последние два месяца на постоянной основе было задействовано 280 человек из разных общественных организаций», — доложил Андрей Травников.

Также для доставки работников первичного звена к пациентам был привлечен дополнительный автотранспорт: за счет средств регионального бюджета и выделения служебных автомобилей органов власти. Это около ста автомобилей, не считая автотранспорта, который предоставляют медикам различные волонтерские организации.

За последние два месяца в Новосибирской области почти в два раза выросли лабораторные мощности и, соответственно, квоты на ПЦР-тестирование для медицинских организаций. К проведению лабораторного исследования биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР привлечено 18 лабораторий (5 на базе подведомственных Минздраву НСО медицинских организаций, 5 на базе медицинских организаций федерального подчинения, 8 на базе медицинских организаций частной формы собственности), из которых 14 являются референс-лабораториями. Максимальная суточная мощность лабораторий 10 286 исследований.

Особого усиления потребовала работа диспетчерских служб и колл-центров, подчеркнул губернатор. Сегодня в новосибирскую систему работы с гражданами входят колл-центры в поликлиниках, служба скорой медицинской помощи (телефон 103), единая регистратура поликлиник (телефон 124) единая консультационная служба, развёрнутая на базе Системы-112. Для бесперебойной работы единой консультационной службы были привлечены как врачи, так и ординаторы, студенты старших курсов для консультирования пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

«Для контроля качества работы колл-центров у нас развернута система мониторинга. Ежесуточно автоматически формируется отчет по всем номерам, в котором фиксируется количество сбоев, среднее и максимальное время дозвона.

Также министерство здравоохранения региона, общественная приемная губернатора проводят — можно сказать — «контрольную закупку»: ежечасно совершаются звонки на номера разных колл-центров для проверки возможности и длительности дозвона», — сообщил Андрей Травников.

За прошедшие сутки среднее время дозвона на телефон диспетчерской скорой медицинской помощи составил пять секунд, единой регистратуры поликлиник – три минуты, Система-112 — 2 секунды.