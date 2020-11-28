Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне

Родители юных россиян надеются на возможность получить финансовую поддержку от государства в сложные для себя времена.

Отдельно рассматриваются ситуации, когда на подачу заявления родители записываются в течение полугода после рождения крохи

Программа единовременных выплат на ребенка, которая проводилась правительством в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, завершилась, но информация о том, что в декабре на детей будут выдавать по 15000 рублей все еще активно муссируется. Родители юных россиян надеются на возможность получить финансовую поддержку от государства в сложные для себя времена.

Действие программы выплат на ребенка в России

Согласно Федеральному закону №418-ФЗ, российские семьи, подходящие под стандарты, могут претендовать на получение детских денег на регулярной основе. Получать средства в рамках действия такой системы можно до тех пор, пока малышу не исполнится 3 лет. После достижения этого порога многие семьи переходят на другие виды программ, позволяющих и дальше получать материальное обеспечение из казны федерального или местного уровня.

После того как пандемия коронавируса отправила многих взрослых в режим неофициальной работы, а потом и увольнения, часть из них перешли в центры занятости по всей стране. Из-за резкого падения статьи доходов семьи, некоторые просто вынуждены были обратиться в органы социальной защиты, чтобы начать претендовать на выплаты для детей до 3 лет, даже если раньше малыш по возрасту подходил, но помощью родители не пользовались.

Главным стандартом назначения такого вида пособия считается получение статуса малообеспеченной семьи. Рассчитывать на него могут только семейства, где доход на каждого члена оказывается меньше 2 прожиточных минималок. Причем в каждом регионе имеется собственное значение по этой части, поэтому общую формулу денежного порога рассчитать проблематично – нужно учитывать индивидуальные областные особенности.

Кто может рассчитывать на получение детских денег в декабре 2020 года

Средства по государственной программе могут получить те семьи, в которых первый или второй ребенок был рожден/усыновлен уже после 1 января 2018 года. Деньги начисляются матери, но в случае ее кончины право на денежные выплаты переходят отцу или другому опекуну. Обязательным условием для получения выступает гражданство ребенка. Он должен быть россиянином.

Чтобы рассчитать сумму пособия, придется учитывать региональный прожиточный минимум.

Часто случается так, что место проживания отличается от места регистрации не просто улицей, а и регионом. При таком раскладе будут использоваться данные по фактическому месту проживания. С заявлением проблем возникнуть не должно. Подавать его можно вне зависимости от привязки ко времени, лишь бы ребенку все еще не было 3 лет.

Отдельно рассматриваются ситуации, когда на подачу заявления родители записываются в течение полугода после рождения крохи. В такой ситуации при одобрении ежемесячного пособия семья может рассчитывать на перерасчет с даты рождения. То есть, граждане получат деньги сразу за пропущенные месяцы.

Откуда появилась информация о выплате 15000 рублей на детей

Единовременных выплат в сумме 15 тыс. рублей в правительстве пока не одобряли, но разговоры о такой сумме продолжают не утихать. Консультанты не исключают, что данные уходят корнями в несколько искаженную статистику по выплатам в Москве.

Согласно действующим законам при назначении пособия используется показатель прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Для примера разбиралась российская столица. Здесь все обратившиеся с заявлением могут рассчитывать на получение 15,225 рублей на ежемесячной основе. Для округления родители использую целое значение в 15 тыс. рублей, отсюда и возможное формирование слухов о том, что именно такой размер пособия полагается вообще всех россиянам, подходящим под нормативы.

Источник: 1rre.ru