Пообещал антибиотики в аптеках и потребовал соблюдать масочный режим от главы Бердска замгубернатора

Власть Новосибирской области в ежедневном режиме проводит мониторинг поставок в аптечные сети по 28 лекарственным средствам, рекомендованным для лечения и профилактики COVID-19.

Крупная партия антибиотиков и противовирусных средств будет поставлена в районы области в ближайшую неделю, заявили на совещании

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов обсудил с главами районов Новосибирской области ситуацию с лекарственным обеспечением аптечных организациях в районах, а также реализацию на местах противоэпидемических мероприятий. Совещание состоялось 27 ноября в режиме видеоконференцсвязи в правительстве региона.

С отчетом о текущем состоянии обеспечения лекарственными препаратами аптечных сетей на территории Новосибирской области выступил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Как доложил министр, ведомство совместно с Росздравнадзором в ежедневном режиме проводит мониторинг поставок в аптечные сети по 28 лекарственным средствам, рекомендованным для лечения и профилактики COVID-19. В их числе – противовирусные препараты, антибиотики, жаропонижающие.

По данным регионального минпромторга, в ближайшую неделю в аптечные организации ожидается поставка 124 тысяч упаковок противовирусных препаратов, из которых порядка 30 тысяч пойдут в районы области, 109 тысяч упаковок антибиотиков (почти 24 тысячи для районов), а также более 240 тысяч упаковок жаропонижающих средств (из них – 51 тысяча в районы области). Андрей Гончаров также напомнил, что в настоящее время для предотвращения безрецептурной продажи лекарственных средств Росздравнадзор усилил контроль за аптеками.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в настоящее время между аптечными сетями, ЦРБ в районах и поликлинической службой налажено оперативное взаимодействие для корректировки назначений препаратов с учетом их наличия в аптечной сети в рамках существующих схем лечения пациентов. Также с прошлой недели организована выдача бесплатных лекарств для лечения на амбулаторном этапе пациентов с подтвержденным коронавирусом, определен алгоритм выдачи лекарственных препаратов.

В ходе совещания была подробно рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуации и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в целом по области, а также по каждому району в отдельности. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения противоэпидемических мероприятий в отношении лиц старше 65 лет, проживающих в районах.

В своем докладе руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов тщательно проанализировал текущую деятельность районных штабов по противодействую коронавирусу, проведение в районах профилактических мероприятий, рейдов, соблюдение жителями муниципальных образований масочного режима в общественных местах, отметив недостаточность проводимой на местах профилактической работы.

Подводя итоги совещания, первый заместитель губернатора Юрий Петухов поручил главам муниципальных образований усилить работу по профилактике распространения коронавируса.

«На территории региона действует режим повышенной готовности, который предполагает ряд ограничений, в том числе, соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте, ограничение в поведении массовых мероприятий, императивное требование самоизоляции граждан старше 65 лет. Требую от вас на вверенных вам территориях обеспечить неукоснительную реализацию всех этих требований. Это ваша сфера ответственности. Необходимо стабилизировать ситуацию в районах», ­ – подчеркнул Юрий Петухов.

Кроме того, первый заместитель губернатора обратил внимание главных врачей ЦРБ в районах на важность обеспечения оперативности дозвонов пациентов в поликлиники, а также организации системы приема пациентов, исключающей образование очередей в медицинских учреждениях.