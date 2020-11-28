Продлят коронавирусные ограничения в школах и детсадах. На сколько?

Запрещены мероприятия для нескольких классов или групп одновременно, у детей обязательно должна измеряться температура, а в зданиях учреждений необходимо проводить усиленную уборку.

Больше половины российских школьников учится на дистанционке

В России намерены продлить правила для образовательных учреждений, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Проект постановления опубликован на сайте правовой информации.

Документ Роспотребнадзора предусматривает, что ограничения для школ и детсадов продлят до 1 января 2022 года. Сейчас эти правила, которые ввели 30 июня, должны действовать до 1 января 2021 года.

Напомним, ограничения Роспотребнадзора регулируют работу детсадов, школ, лагерей и учреждений допобразования. Запрещены мероприятия для нескольких классов или групп одновременно, у детей обязательно должна измеряться температура, а в зданиях учреждений необходимо проводить усиленную уборку.