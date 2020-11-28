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Продлят коронавирусные ограничения в школах и детсадах. На сколько?

10:12 28.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Запрещены мероприятия для нескольких классов или групп одновременно, у детей обязательно должна измеряться температура, а в зданиях учреждений необходимо проводить усиленную уборку.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России намерены продлить правила для образовательных учреждений, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Проект постановления опубликован на сайте правовой информации.

Документ Роспотребнадзора предусматривает, что ограничения для школ и детсадов продлят до 1 января 2022 года. Сейчас эти правила, которые ввели 30 июня, должны действовать до 1 января 2021 года.

Напомним, ограничения Роспотребнадзора регулируют работу детсадов, школ, лагерей и учреждений допобразования. Запрещены мероприятия для нескольких классов или групп одновременно, у детей обязательно должна измеряться температура, а в зданиях учреждений необходимо проводить усиленную уборку.

детсад коронавирус мероприятия ограничения продлить школа
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