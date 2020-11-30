Зимнее зло: Грейдер снес колодец при уборке снега на дороге в центре Бердска, а машины бьются на открытых люках

Как забетонированный оголовок затвердеет, колодец закроют "родной" крышкой

Открытый канализационный колодец, представлявший опасность у детской художественной школы «Весна» в Бердске, вскрыл «зимнюю проблему», с которой муниципальный Комбинат бытовых услуг сталкивается ежегодно. Во время чистки дорог от снега грейдер сносит люки. Об этом 30 ноября «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Напомним, что об открытом колодце в редакцию вечером 25 ноября сообщили автомобилисты, забиравшие детей из «Весны» после занятий.

- Прямо на дороге открыт канализационный колодец. Я туда попала, когда детей забирала из художки вечером. Слава Богу, машину не повредила. Но, думаю, не одно авто сегодня побьют на том месте, - рассказала Юлия.

На следующий день бывший пожарный Андрей, увидев интерес к открытому колодцу, просто закрыл его валявшейся рядом крышкой. Он предположил, что ее выбил тяжелый грузовик, судя по следам протектора.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», «постарался» действительно большегруз, только не колесом. По словам Алексеенко, крышку снесла вместе с оголовком колодца снегоуборочная техника.

- Сейчас идет интенсивная уборка снега. И нередко они наши люки повреждают — грейдер ломает конструкцию. Мы вынуждены ставить новые. Дело не в крышке. Пришлось ремонтировать оголовок. То, что вы видели сегодня — новый забетонированный оголовок. Потом положим ту же чугунную крышку, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 30 ноября Александр Алексеевич.

По его словам, каждую зиму Комбинату приходится ремонтировать поврежденные во время уборки снега колодцы. В том числе и во дворах многоквартирных домов, куда управляющие компании будут загонять снегоуборочную технику.

- Есть норматив по определенной высоте грейдера. А есть уборщик, который ставит «в ноль» с асфальтом. И срезает снег вместе с нашими люками. Не скажу, что такое происходит повсеместно, но такое зло случается. Это не носит массовый характер, но такие неприятности бывают 2-3 раза за зиму, - пояснил замдиректора КБУ.

В понедельник днем над закрытым колодцем возле "Весны" стояло "сигнальное" ограждение — на время застывания бетона.

__________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.