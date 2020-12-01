Для чего существует брачный договор: Все за и против модного документа

Составляется брачный договор у нотариуса, и у него же расторгается. В обоих случаях платится госпошлина.

Брачный договор существует, чтобы при разводе не возникало никаких коллизий

Наши далекие предки брачных договоров не составляли. Скорее всего, потому, что раньше не было (или почти не было) разводов, да и делить-то практически было нечего: ни тебе телевизора, ни стиральной машинки, ни даже мобильных навороченных гаджетов. Разве что телочку дарили молодоженам на новое хозяйство родители — так это в селе. А в городе – кофейный или чайный набор, или серебряные ложки.

А вот в Европе молодые при вступлении в брак составляли контракт. И на случай развода все имущество делили согласно составленного брачного договора.

Правда, делится то имущество, которое было нажито совместно. А личное имущество каждого из супругов при разводе остается за владельцем такого имущества.

Для чего существует брачный договор

По всей вероятности, для того и существует брачный договор, чтобы при разводе не возникало никаких коллизий.

В современном государстве россияне редко заключают брачный договор. Это если касается среднестатистических пар. Но у брачного контракта есть своя цель, и если в брак вступают молодые из богатых бизнесовых сословий – есть смысл его заключать, чтобы не пострадал бизнес одного из партнеров.

Брачный договор не предусматривает собой договоренность на случай разрыва брака. Он является инструментом управления имуществом, которое было приобреталось в браке, и защиты личного имущества каждого из супругов.

Заключать контракт можно как до регистрации брака, так и уже во время пребывания в браке.

О каких условиях может идти речь при подписании договора?

Так, в договоре прописывается статус имущества, которое приобретается при совместном проживании супругов.

Ценности, полученные в подарок, прописываются отдельным статусом.

Также в договоре проговариваются условия передачи личного имущества в общее пользование семьи.

Отдельным пунктом идут особенности содержания семьи во время беременности жены.

Порядок раздела имущества в случае развода

Как сказано в законе, ни один брачный контракт не может уменьшить гарантированные имущественные права ребенка. Также закон не может поставить в невыгодное положение одного из супругов, или оставить его без средств к существованию.

Составляется брачный договор у нотариуса, и у него же расторгается. В обоих случаях платится госпошлина.

Источник: rsute.ru