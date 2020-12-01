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Общество / Стиль жизни

Для чего существует брачный договор: Все за и против модного документа

00:50 01.12.2020 Фото: pxhere.com
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Составляется брачный договор у нотариуса, и у него же расторгается. В обоих случаях платится госпошлина.

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Брачный договор существует, чтобы при разводе не возникало никаких коллизий
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Для чего существует брачный договор: Все за и против модного документаМужское и женское отношение к изменам: Кто готов простить предательство?Ещё 268 новостей

Наши далекие предки брачных договоров не составляли. Скорее всего, потому, что раньше не было (или почти не было) разводов, да и делить-то практически было нечего: ни тебе телевизора, ни стиральной машинки, ни даже мобильных навороченных гаджетов. Разве что телочку дарили молодоженам на новое хозяйство родители — так это в селе. А в городе – кофейный или чайный набор, или серебряные ложки.

А вот в Европе молодые при вступлении в брак составляли контракт. И на случай развода все имущество делили согласно составленного брачного договора.

Правда, делится то имущество, которое было нажито совместно. А личное имущество каждого из супругов при разводе остается за владельцем такого имущества.

Для чего существует брачный договор

По всей вероятности, для того и существует брачный договор, чтобы при разводе не возникало никаких коллизий.

В современном государстве россияне редко заключают брачный договор. Это если касается среднестатистических пар. Но у брачного контракта есть своя цель, и если в брак вступают молодые из богатых бизнесовых сословий – есть смысл его заключать, чтобы не пострадал бизнес одного из партнеров.

Брачный договор не предусматривает собой договоренность на случай разрыва брака. Он является инструментом управления имуществом, которое было приобреталось в браке, и защиты личного имущества каждого из супругов.

Заключать контракт можно как до регистрации брака, так и уже во время пребывания в браке.

О каких условиях может идти речь при подписании договора?

Так, в договоре прописывается статус имущества, которое приобретается при совместном проживании супругов.

Ценности, полученные в подарок, прописываются отдельным статусом.

Также в договоре проговариваются условия передачи личного имущества в общее пользование семьи.

Отдельным пунктом идут особенности содержания семьи во время беременности жены.

Порядок раздела имущества в случае развода

Как сказано в законе, ни один брачный контракт не может уменьшить гарантированные имущественные права ребенка. Также закон не может поставить в невыгодное положение одного из супругов, или оставить его без средств к существованию.

Составляется брачный договор у нотариуса, и у него же расторгается. В обоих случаях платится госпошлина.

Источник: rsute.ru

брачный договор контракт права развод раздел имущества
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