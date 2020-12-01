Для чего существует брачный договор: Все за и против модного документа

Наши далекие предки брачных договоров не составляли. Скорее всего, потому, что раньше не было (или почти не было) разводов, да и делить-то практически было нечего: ни тебе телевизора, ни стиральной машинки, ни даже мобильных навороченных гаджетов. Разве что телочку дарили молодоженам на новое хозяйство родители — так это в селе. А в городе – кофейный или чайный набор, или серебряные ложки.
А вот в Европе молодые при вступлении в брак составляли контракт. И на случай развода все имущество делили согласно составленного брачного договора.
Правда, делится то имущество, которое было нажито совместно. А личное имущество каждого из супругов при разводе остается за владельцем такого имущества.
Для чего существует брачный договор
По всей вероятности, для того и существует брачный договор, чтобы при разводе не возникало никаких коллизий.
В современном государстве россияне редко заключают брачный договор. Это если касается среднестатистических пар. Но у брачного контракта есть своя цель, и если в брак вступают молодые из богатых бизнесовых сословий – есть смысл его заключать, чтобы не пострадал бизнес одного из партнеров.
Брачный договор не предусматривает собой договоренность на случай разрыва брака. Он является инструментом управления имуществом, которое было приобреталось в браке, и защиты личного имущества каждого из супругов.
Заключать контракт можно как до регистрации брака, так и уже во время пребывания в браке.
О каких условиях может идти речь при подписании договора?
Так, в договоре прописывается статус имущества, которое приобретается при совместном проживании супругов.
Ценности, полученные в подарок, прописываются отдельным статусом.
Также в договоре проговариваются условия передачи личного имущества в общее пользование семьи.
Отдельным пунктом идут особенности содержания семьи во время беременности жены.
Порядок раздела имущества в случае развода
Как сказано в законе, ни один брачный контракт не может уменьшить гарантированные имущественные права ребенка. Также закон не может поставить в невыгодное положение одного из супругов, или оставить его без средств к существованию.
Составляется брачный договор у нотариуса, и у него же расторгается. В обоих случаях платится госпошлина.
Источник: rsute.ru