Тайм-аут в отношениях: 5 важных правил перерыва

Одиночество может быть крайне поучительным. По крайней мере, оно даст вам понять: вы вместе, потому что этот человек вам действительно дорог, или просто из-за боязни остаться без пары.

Выясните, зачем вам нужен перерыв

Возможно ли сделать тайм-аут безболезненным для обоих?

Это еще не конец. Вы это понимаете, он это понимает. Но почему-то остается после объявления перерыва в отношениях крайне неприятный осадочек. Возможно ли сделать тайм-аут так, чтобы никто не страдал? Вряд ли. Но облегчить эту процедуру вполне возможно. Как правильно взять перерыв в отношениях, расскажет kurer-sreda.

1. Выясните, зачем вам нужен перерыв

Плохой вариант: вы решили взять перерыв в отношениях лишь для того, чтобы отсрочить окончательный разрыв и пощадить чувства партнера. Хороший: вам действительно необходимо время разобраться в себе. Вот тут-то и нужно задать себе главный вопрос: зачем именно вам необходим перерыв? В чем состоит проблема, от которой вы планируете отдохнуть? Решаема ли она? Исходя из ответов, принимайте решение: перерыв или все же расставание.

2. Обсуждайте это лично

Во-первых, подобные разговоры не стоит вести по телефону или переписке просто исходя из вопросов уважения и вежливости. Ваш партнер заслуживает услышать от вас все лично. Во-вторых, беседа тет-а-тет позволяет сократить недопонимание к минимуму. Конечно, промашки бывают всегда, но при личной встрече вы хотя бы видите реакцию на сказанное вами, что поможет подобрать нужные слова.

3. Условия перерыва

Каждый человек имеет свои, особые представления об отношениях: что приемлемо для одного, может обернуться кошмаром для другого. Поэтому условия перерыва в отношениях нужно обсудить и установить максимально четко. Первое, что следует сделать, так это мягко, но доходчиво объяснить, что именно толкнуло вас на такое решение. Второе - будет ли вы продолжать поддерживать связь (по телефону, в соцсетях и т.д.). И третье, возможно, самое важное, - предусматривает ли перерыв в ваших отношениях свидания и близость с другими людьми. Убедитесь, что условия перерыва сформулированы четко и однозначно, а также удовлетворяют обе стороны.

4. Используйте это время для самопознания

Одиночество может быть крайне поучительным. По крайней мере, оно даст вам понять: вы вместе, потому что этот человек вам действительно дорог, или просто из-за боязни остаться без пары. Понимание разницы между этими двумя ситуациями позволит вам лучше разобраться в себе и своих отношениях. Потратьте время в разлуке с пользой, а затем - крепко подумайте, настолько ли вам хорошо вместе, как врозь.

5. Конец перерыва = конец отношений?

Вопрос, вызывающий бурный споры и обсуждения. Можно ли уравнять эти понятия, предстоит решить лишь вам. По истечению срока перерыва встретьтесь с партнером еще раз, выслушайте его соображения по поводу ваших отношений, выскажите свои, и лишь затем принимайте решение. Вместе. Даже если со встречи вы уйдете по-отдельности.

Источник: ivona.bigmir.net