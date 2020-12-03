03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список

10:53 03.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города провела первое заседание. Рассказывать о том, как проходит конкурсный отбор и о кандидатах доверили спикеру бердского горсовета Владимиру Голубеву.

% name% title
С 4 декабря в мэрии Бердска начнется прием документов от кандидатов на пост главы города
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Кого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? СписокОтчёт мэра губернатору: Сильным главой Бердска назвал Евгения Шестернина Андрей ТравниковЕщё 18 новостей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил четверых человек, которым предстоит в составе конкурсной комиссии отбирать кандидатов на должность мэра Бердска. Напомним, что полномочия нынешнего мэра Евгения Шестернина истекли 26 ноября 2020 года. В связи с этим горсовет Бердска назначил новые выборы на 25 декабря.

В комиссию от губернатора, согласно постановлению, подписанному Травниковым, вошли:

Ирина Диденко - депутат заксобрания,

Валентина Дудникова - первый заместитель руководителя администрации - руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области,
Зоя Родина — депутат заксобрания
Игорь Яковлев - зампредседателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от Бердска в комиссию по отбору кандидатов на пост бердского градоначальника вошли депутаты горсовета Владимир Голубев, Елена Бороздина и Алексей Шаталов, а также начальник юротдела министерства региональной политики Максим Зырянов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 2 декабря состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы. Обсудили организационные вопросы и назначили человека, который будет предоставлять информацию о работе комиссии и ходе конкурса. Напомним, уже 4 декабря начнется прием документов от претендентов на мэрское кресло. И по крайней мере один кандидат уже есть. Евгений Шестернин официально заявил об участии в конкурсе. Но чтобы конкурс был признан состоявшимся, нужен хотя бы один конкурент.

Напомним, в Бердске отменили прямые выборы градоначальника, и теперь его назначают по конкурсу. Впервые по такой схеме глава в городе появился в 2015 году. Тогда конкурсной комиссии пришлось работать с 14 кандидатами на высший муниципальный пост. Прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Бердска завершается 17 декабря.

Как стать мэром Бердска - сроки подачи документов и кто имеет право 

_______________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

выборы горсовет депутат кандидат конкурс Владимир Голубев Андрей Травников Евгений Шестернин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мэром будет Шестернин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Дном пропасти" назвал слова постпреда Украины в ООН Баальбек
11:15 03-12-2020
БердскНашли мертвого мужчину около кладбища Бердска
11:03 03-12-2020
Нашли мертвого мужчину около кладбища Бердска
Жестоко убила подругу и ее 4-летнюю дочь учительница физкультуры
11:00 03-12-2020
Жестоко убила подругу и ее 4-летнюю дочь учительница физкультуры
БердскПрощаемся с кариесом раз и навсегда!
10:57 03-12-2020
Прощаемся с кариесом раз и навсегда!
Мощный взрыв: Шестая за год авария на магистрали Газпрома
10:57 03-12-2020
Мощный взрыв: Шестая за год авария на магистрали Газпрома
Ребёнок потерял фитнес браслет Xiaomi MSB 5 чёрный в лицее N6 на Южном
10:55 03-12-2020
Ребёнок потерял фитнес браслет Xiaomi MSB 5 чёрный в лицее N6 на Южном
БердскКого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список
10:53 03-12-2020
Кого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список
Лунный календарь покупки недвижимости в декабре 2020 года
10:50 03-12-2020
Лунный календарь покупки недвижимости в декабре 2020 года
БердскЗимнее расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск
10:47 03-12-2020
Зимнее расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск
Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США
10:45 03-12-2020
Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США