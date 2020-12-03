Кого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил четверых человек, которым предстоит в составе конкурсной комиссии отбирать кандидатов на должность мэра Бердска. Напомним, что полномочия нынешнего мэра Евгения Шестернина истекли 26 ноября 2020 года. В связи с этим горсовет Бердска назначил новые выборы на 25 декабря.
В комиссию от губернатора, согласно постановлению, подписанному Травниковым, вошли:
Ирина Диденко - депутат заксобрания,
Зоя Родина — депутат заксобрания
Игорь Яковлев - зампредседателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от Бердска в комиссию по отбору кандидатов на пост бердского градоначальника вошли депутаты горсовета Владимир Голубев, Елена Бороздина и Алексей Шаталов, а также начальник юротдела министерства региональной политики Максим Зырянов.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 2 декабря состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы. Обсудили организационные вопросы и назначили человека, который будет предоставлять информацию о работе комиссии и ходе конкурса. Напомним, уже 4 декабря начнется прием документов от претендентов на мэрское кресло. И по крайней мере один кандидат уже есть. Евгений Шестернин официально заявил об участии в конкурсе. Но чтобы конкурс был признан состоявшимся, нужен хотя бы один конкурент.
Напомним, в Бердске отменили прямые выборы градоначальника, и теперь его назначают по конкурсу. Впервые по такой схеме глава в городе появился в 2015 году. Тогда конкурсной комиссии пришлось работать с 14 кандидатами на высший муниципальный пост. Прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Бердска завершается 17 декабря.
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