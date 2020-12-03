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Сломал руку экс-начмеду ЦГБ Надежде Шахатовой житель Бердска, решил суд. Александр Охотин не смог обжаловать решение

15:16 03.12.2020 Фото: Курьер. среда. Бердск/ соцсети
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Апелляционным постановлением суда апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 28 октября 2020 года приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 14 августа 2020 года оставлен без изменения.

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Надежда Шахатова выиграла суд у Александра Охотина

Апелляционным постановлением суда апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 28 октября 2020 года приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 14 августа 2020 года оставлен без изменения. Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области Екатерины Беловой от 14 августа 2020 года Александр Охотин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщает бердский городской суд.

Охотин признан виновным в том, что умышленно причинил средней тяжести вред здоровью, не опасный для жизни человека и не повлекший последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, но вызвавший длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности. Преступление совершено в служебном кабинете заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО БГЦБ, на почве возникших личных неприязненных отношений.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", судья Екатерина Белова огласила вердикт: назначить наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, взыскать в пользу Надежды Шахатовой 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, разбирательство длилось более года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 мая 2019 года в бердской ЦГБ произошел конфликт. По версии Шахатовой, посетитель набросился на нее прямо в служебном кабинете и сломал ей руку.

По словам Охотина, он хотел высказать претензии по поводу некачественного оказания медицинских услуг его супруге и подписать справки, выданные в роддоме, куда женщина поступила в тяжелом состоянии.

Подсудимому вменяли ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. И пока на осужденного распространяется мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Довольна ли приговором сама пострадавшая, пытался выяснить "Курьер. Среда. Бердск" у Надежды Шахатовой. Однаако экс-начмед не отвечает на звонки редакции.

нападение на врача сломал руку начмеду
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