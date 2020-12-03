Оставили за решеткой на 12,5 лет продавшего полицейским вещдок Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей наркоторговца в Бердске

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 25 ноября 2020 года приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 30 июня 2020 года оставлен без изменения.

Абрамов сел в тюрьму

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 25 ноября 2020 года приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 30 июня 2020 года оставлен без изменения.

Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области Яковинова П.В. Абрамов А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев, с отбыванием данного наказания в исправительной колонии особого режима.

Действия Абрамова А.А. судом квалифицированы по первому преступлению – по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере; по второму преступлению – по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, - на незаконный сбыт наркотических средств, совершённые в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Зорина и двух его коллег из отдела нарконтроля — оперуполномоченного Богдана Кравчука и и. о. начальника отдела Ивана Мощенко, осужденных за хищение вещественных доказательств.

Отменить приговоры, провозглашенные судьей бердского горсуда 25 июня 2019-го, потребовал в областном суде по апелляционному представлению прокурор Бердска Роман Сивак, посчитавший необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Кроме того, состоялось несколько автотехнических экспертиз того самого Mitsubishi Outlander, который наркоторговец продал полицейским. В итоге автомобиль оценен в 1 млн рублей, а был продан за 400 тыс.

В суде выяснилось, что потерпевший Алексей Абрамов, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу в качестве наркоторговца, предложил отдать за ночь дома автомобиль Mitsubishi Outlander экс-полицейским. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и девушкой, даже в наручниках и в присутствии оперуполномоченных. А Зорин мечтал о таком автомобиле. Об этом в суде рассказал подсудимый Мощенко.

По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и нажиться от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в наркоторговле Абрамова. Потерпевший Алексей Абрамов заявил: правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки.

При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Также он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, не был бы изъят.

— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял Мощенко.

Полицейские отказывались приобретать потерпевшего автомобиль. Когда Мощенко был на беседе в кабинете у Зорина, тот поинтересовался автомобилем.

— Как я понял, изъятый автомобиль для следователя это головная боль. И из-за этого у него уже были служебные расследования. Зорин поинтересовался, что за автомобиль. Тогда он сказал, что присматривал себе подобный автомобиль для личного пользования. И спросил — не желает ли случайно Абрамов его продать? — сказал Иван.

На это Иван Мощенко отметил, что, возможно, в этом случае есть смысл его перепродать. И предложил своего перекупщика. Также он отметил, что вся эта процедура будет полезной для взаимодействия отделов Мощенко и Зорина. С бывшим начальном наркоконтроля и следствием были натянутые отношения.

Мощенко рассказал о планируемой перепродаже автомобиля Кравчуку и заверил, что ничего незаконного в этом нет. Ведь Абрамов все равно хочет его продать. Это будет обычная продажа машины. Так и была организована сделка. Деньги для купли-продажи, 400 тысяч рублей, передал в отделе полиции сам Алексей Зорин. Сначала договор оформили с Абрамовым. Затем эта машина была продана по более высокой цене — 970 тысяч. Часть была отдана законному владельцу через его девушку, часть участники сделки разделили между собой. Продавец Касаткин заработал 113 тыс. рублей.

Первым кто заподозрил неладное в сделке с автомобилем, стал госинспектор ГИБДД. Он рассказал, что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация, и он рассказал об этом новому собственнику внедорожника.