На арест до 6 июня 2020 года в СИЗО пожаловался в суд Новосибирска обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска

Алексей Зорин и двое его пособников пробудут в СИЗО до 6 июня 2020 года

Обжалует в областном суде Новосибирской области меру пресечения экс-начальник следственного отдела бердской полиции Алексей Зорин. Напомним, 21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела в отношении Зорина и двух его коллег из отдела нарконтроля — оперуполномоченного Богдана Кравчука и и. о. начальника отдела Ивануа Мощенко, осужденных за хищение вещественных доказательств, во второй раз.

Фигуранты пока остаются под арестом в СИЗО. Отменить приговоры, провозглашенные судьей бердского горсуда 25 июня 2019 года, потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Поводом для жалобы Алексея Зорина послужило решение суда 19 февраля по факту продления меры пресечения троим фигурантам уголовного дела.



— Срок домашнего ареста продлен до 6 июня 2020 года, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 10 марта, в бердском городком суде.

Кроме того, уголовное дело направлено на повторную автотехническую экспертизу того самого Mitsubishi Outlander, который наркоторговец продал полицейским. Очевидно, экспертиза покажет истинную цену автомобиля, из-за которого правоохранители оказались за решеткой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в суде выяснилось, что потерпевший Алексей Абрамов, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу в качестве наркоторговца, предложил отдать за ночь дома автомобиль Mitsubishi Outlander экс-полицейским. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и девушкой, даже в наручниках и в присутствии оперуполномоченных. А Зорин мечтал о таком автомобиле. Об этом в суде рассказал бывший и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Бердска Иван Мощенко 30 января.

По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и нажиться от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в наркоторговле Абрамова. Потерпевший Алексей Абрамов заявил: правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки.

При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Также он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, не был бы изъят.

— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял Мощенко.

Полицейские отказывались приобретать потерпевшего автомобиль. Когда Мощенко был на беседе в кабинете у Зорина, тот поинтересовался автомобилем.

— Как я понял, изъятый автомобиль для следователя это головная боль. И из-за этого у него уже были служебные расследования. Зорин поинтересовался, что за автомобиль. Тогда он сказал, что присматривал себе подобный автомобиль для личного пользования. И спросил — не желает ли случайно Абрамов его продать? — сказал Иван.

На это Иван Мощенко отметил, что возможно, в этом случае есть смысл его перепродать. И предложил своего перекупщика. Также он отметил, что вся эта процедура будет полезной для взаимодействия отделов Мощенко и Зорина. С бывшим начальном наркоконтроля и следствием были натянутые отношения.

Мощенко рассказал о планируемой перепродаже автомобиля Кравчуку и заверил, что ничего незаконного в этом нет. Ведь Абрамов все равно хочет его продать. Это будет обычная продажа машины. Так и была организована сделка. Деньги для купли-продажи, 400 тысяч рублей, передал в отделе полиции сам Алексей Зорин. Сначала договор оформили с Абрамовым. Затем эта машина была продана по более высокой цене — 970 тысяч. Часть была отдана законному владельцу через его девушку, часть участники сделки разделили между собой. Продавец Касаткин заработал 113 тыс. рублей.

Также напомним, что Мощенко обвиняется в хищении вещественных доказательств. Он рассказал, что вскрывал пакеты с вещдоками, для того чтобы вернуть карточку, на которую приходят деньги для бабушки Абрамова. Он ее передал сожительнице Абрамова Марии Буза. Также Мария просила его вернуть хотя бы часть денег, которые были изъяты у нее во время задержания. Иван вытащил из вещдоков 35 тысяч рублей, но не успел их передать девушке.

Алексей Зорин устроил допрос продавцу автомобиля Mitsubishi Outlander Александру Касаткину. Из показаний свидетелей, которые озвучила в этот день судья, стало ясно, что первым кто заподозрил неладное в сделке с автомобилем, стал госинспектор ГИБДД. Он рассказал, что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация, и он рассказал об этом новому собственнику автиомобиля.

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.