Первым ли подал заявку на участие в конкурсе по выборам мэра Бердска Евгений Шестернин 4 декабря 2020?

4 декабря дан старт конкурсу по выбору мэра на ближайшие 5 лет. С сегодняшнего дня конкурсная комиссия принимает заявки на участие в конкурсе на должность главы администрации.

Мэр Бердска Евгений Шестернин пойдет на второй срок

Сегодня, 4 декабря, дан старт по выборам мэра Бердска на ближайшие 5 лет - конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы города. Кто в числе первых подал заявку на конкурс? Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев, в первую дату приема заявок не поступило.

- -Ни от кого не поступило ни одного заявления. Приходили два человека, поинтересовались, какие документы необходимо принести, - уточнил Голубев в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 декабря.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Евгений Анатольевич получил поддержку от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на участие в конкурсе. Пока что Шестернин не может оценить шансы на победу в выборах - неизвестны имена соперников.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского горсовета депутатов Владимир Голубев, претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы с 4 по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая уже выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как отмечал Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава горсовета плюс один. Если же окажется, что на конкурс подаст заявку только один кандидат, то согласно требованиям 131-го Федерального закона, то комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор и повторить все процедуры сначала. Это же произойдет, если ни один из претендентов не наберет нужного числа депутатских голосов.



Шестернин пойдет на выборы

5 лет назад, когда выборы мэра Бердска по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14 (позже один сошел с дистанции). Из них по итогам тестирования на голосование оставили троих, набравших максимальное количество очков.

В 2015 году захотели сесть в кресло бердского мэра безработный бывший офицер ФСБ, действующий глава сельсовета, директор КБУ, руководители управляющей компании и НКО, замдиректора ЦМУ и председатель ЖКО, а также чиновники, бизнесмены, пенсионер и даже массажист из санатория в возрасте от 37 лет до 61 года.

Срок полномочий нынешнего мэра Евгения Шестернина истек 26 ноября 2020 года. Но согласно Уставу Бердска он остается управлять городом до того момента, когда назовут имя нового градоначальника. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря, Шестернин официально заявил о своем участии. И депутаты открыто заявляют, что хотят видеть главой города следующие 5 лет именно его.

Так что один кандидат уже есть.