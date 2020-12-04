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Почему прекратилась реконструкция вокзала за 500 млн рублей в Бердске? Смотрите фоторепортаж

16:49 04.12.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой, управления градостроительства
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Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Обновленный вокзал должен появиться в 2022 году.

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Будущее сооружение вокзального комплекса за строительным забором

Здание железнодорожного вокзала на станции Бердск является частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров».

Предполагалось, что в новом здании площадью 1562,8 кв. м будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, комнаты матери и ребенка, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, коммерческие площади и  объединенный пассажирский зал.

Последние строительные действия на вокзале  по информации "Курьер. Среда. Бреда" велись ранней осенью 2020.  Продолжительное время  работы за строительным забором на вокзале не ведутся. Превратится ли стройка вокзального комплекса, который все так ждут, в долгострой?

Журналист "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте событий и выяснил, что происходит сейчас на вокзале в Бердске.

В рамках реконструкции существующего здания вокзала разобраны кровля и чердачное перекрытие. Произведена пескоструйная очистка кирпичных стен с целью восстановления несущей способности кровли и исторического внешнего вида, укреплен фундамент. Воссоздана из металлических сооружений огромная конструкция. Это будет основной корпус нового здания вокзала.

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Огорожен строительным забором вокзал в Бердске

Пройдясь по пешеходному мосту через железнодорожные пути, мы заметили, что ступени все еще находятся в ухудшенном состоянии.

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По таким ступеням страшно идти, так как боишься, что они вмиг развалятся

Часть ступеней отремонтирована и сохранилась в преображенном виде с июля. Почему не ремонтируют все остальные ступени - неизвестно.

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Так выглядят отремонтированные ступени у входа на мост

Как мы обнаружили, работы по реконструкции не ведутся.

По последним данным, пауза в строительстве обусловлена конкурсными процедурами для выбора подрядчиков на последующие этапы.


Как будет выглядеть новый вокзал

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Новое здание вокзала Бердска будет современным и комфортным
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Так будет выглядеть интерьер вестибюля

Напомним, что открытие нового вокзала в Бердске должно состояться в августе 2022 года. В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». В данное время на период проведения строительно-монтажных работ действуют временные кассы и залы ожидания. Стоимость нового вокзального комплекса оценивается примерно в 500 млн рублей.

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Новый вокзал построят или нет в Бердске?

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