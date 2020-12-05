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Ужасает COVID-статистика: Умерших и заразившихся за сутки на 5 декабря посчитали в Новосибирской области

14:42 05.12.2020 Фото: Минздрава НСО
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В регионе зарегистрировано 23 587 случаев коронавируса. 19 300 человек выписаны с выздоровлением. За время пандемии от коронавирусной инфекции в области умерли 779 человек.

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Ещё 179 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 5 декабря в регионе зарегистрировано 23 587 случаев COVID-19 (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1454 детей. 19 300 человек выписаны с выздоровлением (+198 за сутки).

Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 41 год, 43 года, 60 лет, 70 лет, 72 года и женщины в возрасте 63 года, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 779 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 209 человек. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 32 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2588.

В больницы районов области госпитализирован 1486 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 959 198 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3490 жителей региона, 72 791 человек снят с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на субботу в Бердске выявили 8 новых случаев коронавируса. Таким образом всего в городе зарегистрировано 859 заболевших.

COVID-19 диагноз коронавирус умерли
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