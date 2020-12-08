Почему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель Бердска

"А всё ли так хорошо с общественным транспортом в нашем субъекте? Давайте разберём на местных примерах. Вообще, конечно, местные "деятели" тоже хороши", - считает горожанин.

Мнение о транспортной реформе разное

Поделился своим мнением о транспортной реформе житель Бердска под ником "Гость". Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совсем недавно город сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к Бердску. В город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

По предварительным данным, реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

Но действительно ли все горожане против транспортной реформы? Своим мнением поделился один бердчанин:

- А всё ли так хорошо с общественным транспортом в нашем субъекте? Давайте разберём на местных примерах. Вообще, конечно, местные "деятели" тоже хороши.

1. Крадут на льготниках, ставя маршрутки единственным видом ОТ, где льготы "почему-то" не действуют.

2. Воруют завышенной ценой проезда на межмуниципальных маршрутах. Скажем, цена Бердск - метро "Речной вокзал" доходит до 70 рублей, электричка ходит в обед раз в полтора часа, а так как скоростная, то на промежуточных и в 3 часа, автобуса здесь нет вообще.

3. Не соблюдают интервалы движения. Идут полные в час пик с конечной, чтобы не останавливаться на промежуточных остановках.

4. Грабят население самой схемой маршрутов. Скажем, в центре Бердска маршрутов десятки во все стороны, а на окраинах часто он единственный и идёт только до центра, до куда расстояние 2-3 км, после чего пересадка и снова плати опять за такое же расстояние. Никакого объединения суперкоротких маршрутов на основе анализа пассажиропотоков нет и не планируется.

5. Муниципальный транспорт Бердска, впрочем, как и Новосибирска, обслуживает некоторые дачные общества за городской чертой, а "суперхлебные" маршруты в самом городе отдаются "почему-то" частнику. Естественно, аффилированному с высокопоставленным госслужащим. Как ни странно, вопрос - "Почему не сделать наоборот?" - даже не возникает не только у общественников, но и у правоохранителей, которые расследуют не только коррупцию, но и нецелевое использование бюджета. Потому и так различаются мнения читателей по поводу транспортной реформы.