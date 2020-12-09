Владимир Голубев должен стать мэром Бердска до 2026 года, уверена Маргарита Анисимова

Для бердчанки он не родственник и не хороший знакомый. Когда они с бабушкой бедствовали, он всегда помогал им. Бабушка говорила, что ему нужно быть царем.

Владимир Голубев возглавляет бердский горсовет депутатов

Считает, что в Бердске есть достойнейшая кандидатура для поста мэра, коренная жительница Маргарита Анисимова.

-В кресле мэра я хотела бы видеть спикера бердского горсовета депутата Владимира Голубева, - заявила «Курьер. Среда. Бердск» 9 декабря Маргарита Анисимова.

Владимира Голубева бердчанка знает очень давно. Он ей не родственник и даже не хороший знакомый. Но этот человек принял участие в судьбе ее семьи, которая состояла из Маргариты и ее бабушки.

-Я знаю Владимира с детства. Мне скоро самой уже будет 51 год. Было мне тогда лет 11-12. Воспитывала меня бабушка. Жили мы тогда на «фергане» в двухэтажке. Бабуля получала маленькую пенсию. Чтобы как-то прожить, она собирала бутылки и сдавала. Я помогала ей их мыть и очищать. Воду таскала с колонки. Еле сводили концы с концами. В то время мы нередко встречали Владимира Голубева, которого баба Тася называла не иначе, как сынок, а он ее — мать. Я хорошо помню, как однажды бабуля спросила у него, когда закончится нищета. А он ей ответил, что не миновать разных переворотов в стране, а скоро и вовсе можем остаться без штанов. Говорит: «Баба Тася, не переживай, внучка твоя доживет до хороших времен». Он всегда моей бабуле давал денег, немаленьких на тот момент. Я воспитывалась в школе-интернате №7. Бабуля оплачивала питание. Трудно было жить. Бабуля обращалась к нему за помощью, а он всегда ей помогал. Он знал моих родителей. Они были непутевыми. Тогда друг друга все знали. В 90-е годы, когда в квартире все сгнило, Владимир помог бабушке стройматериалами, прислал рабочих. Баба Тася всегда говорила Владимиру, что ему царем нашим нужно быть. В 1995 году бабушка умерла. Я уехала в Черепановский район. В 2013 году с семьей вернулась в Бердск. Спустя год шла по площади Горького с дочерью, вела ее в школу. Мне встречается девушка с микрофоном и молодой человек с камерой. Задают вопрос: как изменился город, что нравится, что не нравится? Я возьми да и скажи, что город изменился в лучшую сторону только благодаря Владимиру Голубеву. Я до сих пор с детства помню его глаза, которые, как будто не только видят, но и слышат человека. А это дано не каждому. Я не знаю, помнит ли он меня со времен моего детства. Возможно, видел меня несколько раз в горадминистрации и запомнил. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся, он не просто здоровается, но и спрашивает, все ли у меня хорошо. О Владимире много можно сказать хорошего. Может, со мной кто-то и не согласится. Но это мое мнение, моя точка зрения. Владимир знает город, знает его проблемы. Он живет здесь всю жизнь. Он не любит лень, он человек дела. Всего в жизни он достиг сам. Я была бы очень рада, если именно наш бердчанин Владимир Голубев стал мэром Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно. Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. Если же окажется, что на конкурс подаст заявку только один кандидат, то согласно требованиям 131-го Федерального закона, комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор и повторить все процедуры сначала. Это же произойдет, если ни один из претендентов не наберет нужного числа депутатских голосов.

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