Кто захотел стать мэром Бердска: Есть заявки на должность главы на 8 декабря 2020

Завершился третий день приема документов в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на высший муниципальный пост. У желающих сесть в мэрское кресло осталось 7 дней. Названо имя первого претендента.

Новый мэр появится в Бердске 25 декабря 2020 года. Если будет из кого выбирать

Во вторник, 8 декабря, - третий день приема заявок от желающих сесть в кресло мэра Бердска. Документы принимают в рабочие дни до 16.00. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в конкурсной комиссии, пока подал заявку один человек. У претендентов на пост главы города осталось 7 дней, чтобы успеть получить статус кандидата.

По словам председателя конкурсной комиссии Владимира Голубева, за полчаса до окончания времени приема заявку принес Александр Трушакин.

-Но у него оказался не полный пакет документов. Он имеет право принести недостающие до 17 декабря. Пока он единственный из кандидатов, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Голубев.

Напомним, что Трушакин в 2019 голу баллотировался в мэры Новосибирска, но его регистрацию в качестве кандидата аннулировали на основании апелляционного определения по решению Верховного суда. Он выдвигался от регионального отделения "Партии Великое Отечество". Но 25 июля ВС РФ приостановил деятельность этойвсероссийской политической партии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Это не первая избирательная кампания для Александра Трушакина. В 2010 году он баллотировался в Законодательное собрание в Советском районе Новосибирска по 37-у округу, в 2011 году пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. Если же окажется, что на конкурс подаст заявку только один кандидат, то согласно требованиям 131-го Федерального закона, комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор и повторить все процедуры сначала. Это же произойдет, если ни один из претендентов не наберет нужного числа депутатских голосов.

Кто отбирает кандидатов

Конкурсная комиссия состоит из 8 человек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от губернатора в нее вошли Ирина Диденко - депутат заксобрания, Валентина Дудникова - первый заместитель руководителя администрации - руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области,

Зоя Родина — депутат заксобрания, Игорь Яковлев - зампредседателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики.

От Бердска в комиссию по отбору кандидатов на пост бердского градоначальника вошли депутаты горсовета Владимир Голубев, Елена Бороздина и Алексей Шаталов, а также начальник юротдела министерства региональной политики Максим Зырянов.

Условия подачи заявок и конкурса по выбору главы города

Стать мэром можем любой при соблюдении определенных условий:

отсутствие судимости,

дееспособность,

собственная программа развития муниципального образования.

До конкурса допускаются граждане России, достигшие 21 года.

Не допускаются экс-мэры, отстраненные от должности приказом губернатора.

Официально выдвижение кандидатов, например, партиями или губернатором не предусмотрено. То что «своего человека» не будет выдвигать глава Новосибирской области Андрей Травников он подтвердил в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск».

-Федеральным законом №131 не предусмотрена возможность выдвижения кем-либо кандидатов на должность главы муниципального образования, в том числе и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Граждане Российской Федерации самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, - сказано в официальном ответе губернатора.

Вместе с тем, Травников поддержал решение нынешнего мэра Бердска Евгения Шестернина снова баллотироваться на высший муниципальный пост.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1. личное заявление;

2. две фотографии размером 3х4 см;



3. собственноручно заполненную и подписанную анкету;4. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

5. программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в Бердске);

6. документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7. документы об образовании;

8. другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку гражданина, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);

9. обязательство в случае избрания главой городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;

10. сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом президента Российской Федерации;

11. сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

13. письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Правду и только правду

Документы представляются кандидатом лично. Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Желающим участвовать в конкурсе стоит учесть, что на сбор всех справок может уйти не один день.

Конкурсная комиссия проверит достоверность представленных каждым кандидатом документов в том числе запросами в различные службы и организации. Поддельная справка или недостоверные сведения являются поводом снять кандидата с «выборов».

Шестернин пойдет на выборы

5 лет назад, когда выборы мэра Бердска по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14 (позже один сошел с дистанции). Из них по итогам тестирования на голосование оставили троих, набравших максимальное количество очков.

В 2015 году захотели сесть в кресло бердского мэра безработный бывший офицер ФСБ, действующий глава сельсовета, директор КБУ, руководители управляющей компании и НКО, замдиректора ЦМУ и председатель ЖКО, а также чиновники, бизнесмены, пенсионер и даже массажист из санатория в возрасте от 37 лет до 61 года.

Срок полномочий нынешнего мэра Евгения Шестернина истек 26 ноября 2020 года. Но согласно Уставу Бердска он остается управлять городом до того момента, когда назовут имя нового градоначальника. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 2 декабря Шестернин официально заявил о своем участии в конкурсном отборе. И депутаты открыто заявляют, что хотят видеть главой города следующие 5 лет именно его.

Экзаменуют, как на ЕГЭ

По информации «Курьер. Среда. Бердск», тест из 30 вопросов для конкурсантов на должность главы города составят с Минюсте по Новосибирской области. В каждом вопросе будет по 4 варианта ответа. Наличие вопросов с развернутым ответом не предполагается.

Потенциальных мэров проверят на знание Конституции РФ, Бюджетного и Земельного кодексов, федеральных и региональных законов, методов противодействия коррупции, законодательства в сфере госзакупок, Устава области и города и иных нормативно-правовых актов. Задание не составит большого труда для тех, кто имеет опыт во власти. А вот остальным претендентам придется подучить все законные и подзаконные акты.

Конкурсная комиссия не будет заниматься составлением экзаменационных заданий. То есть, члены комиссии до самого дня испытаний не узнают, что ждет кандидатов. Только в день тестирования коллегиальный орган получит конверты с «ключами» - правильными ответами.

Конверты будут запечатаны. Их можно вскрыть только при проверке уже выполненных заданий. Это очень похоже на принципы ЕГЭ для школьников. Однако в зале, где кандидатам в мэры предстоит сдавать экзамен, будет 10 наблюдателей. Перед началом экзамена кандидатов попросят сдать мобильные телефоны. Никаких шпаргалок, никаких справочных материалов. Обысков на входе не предвидится. Зато будет жесткий контроль. Тестирование проходит в закрытом режиме и длится порядка полутора часов.

Успешно справившиеся с тестом пройдут дальше — на этап собеседования, по итогам которого только два или три кандидата дойдут до финала — тайного голосования на сессии депутатов.

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