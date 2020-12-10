Вторым кандидатом на пост мэра Бердска стал Евгений Шестернин. Он подал заявку 10 декабря 2020

В четверг, 10 декабря, глава Бердска Евгений Шестернин подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил спикер бердского горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев.
Нынешний градоначальник принес документы сразу после назначенного времени работы конкурсной комиссии (с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).
-Евгений Анатольевич сдал документы сегодня, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Голубев. - Регистрируем всех (в качестве кандидата - прим. ред.), кто сдал полный пакет документов. А вот допускать ли до следующего этапа конкурса (тестирование), решает конкурсная комиссия.
Она проверит подлинность сданных документов и правдивость предоставленных сведений. Первый кандидат, подавший заявку на участие в борьбе за кресло мэра Бердска", Александр Трушакин, например, сдал 9 декабря не полный комплект документов, сообщал Владимир Голубев "Курьер. Среда. Бердск" накануне.
Но Трушакин, по словам председателя конкурсной комиссии, имеет право до 17 декабря принести недостающие "бумаги" и только тогда продолжить конкурс.
Таким образом, на пятый день с начала "выборной кампании" и за пять дней до окончания приема заявок на конкурсный отбор, есть два претендента на мэрское кресло. Не густо, прямо скажем. Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.
Напомним, что Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу города остается управлять до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.
Как стать мэром Бердска, читайте в публикации "Курьер. Среда. Бердск".
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