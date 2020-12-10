Вторым кандидатом на пост мэра Бердска стал Евгений Шестернин. Он подал заявку 10 декабря 2020

Конкурс по выбору главы города по сути можно считать состоявшимся, поскольку есть альтернатива. Документы от желающих стать хозяином мэрского кабинета принимают до 17 декабря. Но "бумаги" действующего главы Шестернина тоже проверят на подлинность.

Евгений Шестернин идет в мэры Бердска на второй срок

В четверг, 10 декабря, глава Бердска Евгений Шестернин подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил спикер бердского горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев.

Нынешний градоначальник принес документы сразу после назначенного времени работы конкурсной комиссии (с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).

-Евгений Анатольевич сдал документы сегодня, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Голубев. - Регистрируем всех (в качестве кандидата - прим. ред.), кто сдал полный пакет документов. А вот допускать ли до следующего этапа конкурса (тестирование), решает конкурсная комиссия.

Она проверит подлинность сданных документов и правдивость предоставленных сведений. Первый кандидат, подавший заявку на участие в борьбе за кресло мэра Бердска", Александр Трушакин, например, сдал 9 декабря не полный комплект документов, сообщал Владимир Голубев "Курьер. Среда. Бердск" накануне.

Но Трушакин, по словам председателя конкурсной комиссии, имеет право до 17 декабря принести недостающие "бумаги" и только тогда продолжить конкурс.

Таким образом, на пятый день с начала "выборной кампании" и за пять дней до окончания приема заявок на конкурсный отбор, есть два претендента на мэрское кресло. Не густо, прямо скажем. Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Напомним, что Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу города остается управлять до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.

Как стать мэром Бердска, читайте в публикации "Курьер. Среда. Бердск".

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