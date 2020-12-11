11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выйдут в рейды и проконтролируют "трудных" детей на длинных зимних каникулах 2021 педагоги Бердска

12:08 11.12.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
0

Последний день учебы - 30 декабря. каникулы продлятся до 17 января включительно.

% name% title
Окажутся под присмотром учителей школьники из Бердска

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, "трудных" детей возьмут на контроль во время зимних каникул, которые продлятся до 17 января включительно.

- Будут на особом контроле наши дети, требующие пристального педагогического внимания. С ними будет проведена профилактическая работа. Наши коллеги выйдут в рейды в семьи,  дабы не допустить чрезвычайных ситуаций и проблем. Все остальные дети будут находиться  с родителями дома на праздничных новогодних каникулах,- заявила вчера, 10 декабря, Жанна Леонидовна.

Также Жанна Тузова упомянула, чтобы родители были более внимательны к сохранению здоровья детей, а также здоровья своего личного. В случае если ситуация с заболеваемостью будет на том же уровне, либо ниже, как сейчас, то третья четверть начнется также в очном формате обучения. Все меры на профилактику коронавирусной инфекции будут выполнены в полном объеме, однако ношение масок- рекомендательная мера на усмотрение родителей. Массовые мероприятия отменены.

Напомним, что с 1 декабря все школьники Новосибирской области вернулись к очному формату обучения. Последний день учебы для школьников в 2020 году является 30 декабря. Каникулы продлятся до 17 января включительно.

выйдут на каникулы дети каникулы каникулы 2021 рейды школьники Жанна Тузова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ли контролировать детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвали средний чек набора ингредиентов для "Оливье" эксперты
12:45 11-12-2020
Назвали средний чек набора ингредиентов для
Убийцу трансгендера Вики Басаковской оставили под стражей до 13 января
12:30 11-12-2020
Убийцу трансгендера Вики Басаковской оставили под стражей до 13 января
Устроил поножовщину в кабинете заместителя главврача хирург
12:30 11-12-2020
Устроил поножовщину в кабинете заместителя главврача хирург
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
12:22 11-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Как оформить кредитные каникулы
12:20 11-12-2020
Как оформить кредитные каникулы
БердскУдарили бутылкой друга по голове пьяные дебоширы в Бердске. Их задержали 1
12:19 11-12-2020
Ударили бутылкой друга по голове пьяные дебоширы в Бердске. Их задержали
Выявили положительные ВИЧ-результаты у испытавших вакцину от коронавируса 1
12:15 11-12-2020
Выявили положительные ВИЧ-результаты у испытавших вакцину от коронавируса
БердскВыйдут в рейды и проконтролируют "трудных" детей на длинных зимних каникулах 2021 педагоги Бердска
12:08 11-12-2020
Выйдут в рейды и проконтролируют
Адвокат потерпевших о Ефремове: "Большой актер оказался маленьким человеком"
12:00 11-12-2020
Адвокат потерпевших о Ефремове:
Ударил пого голове годовалого сына пьяный отец. Малыш умер
11:56 11-12-2020
Ударил пого голове годовалого сына пьяный отец. Малыш умер