Выйдут в рейды и проконтролируют "трудных" детей на длинных зимних каникулах 2021 педагоги Бердска

Окажутся под присмотром учителей школьники из Бердска

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, "трудных" детей возьмут на контроль во время зимних каникул, которые продлятся до 17 января включительно.

- Будут на особом контроле наши дети, требующие пристального педагогического внимания. С ними будет проведена профилактическая работа. Наши коллеги выйдут в рейды в семьи, дабы не допустить чрезвычайных ситуаций и проблем. Все остальные дети будут находиться с родителями дома на праздничных новогодних каникулах,- заявила вчера, 10 декабря, Жанна Леонидовна.

Также Жанна Тузова упомянула, чтобы родители были более внимательны к сохранению здоровья детей, а также здоровья своего личного. В случае если ситуация с заболеваемостью будет на том же уровне, либо ниже, как сейчас, то третья четверть начнется также в очном формате обучения. Все меры на профилактику коронавирусной инфекции будут выполнены в полном объеме, однако ношение масок- рекомендательная мера на усмотрение родителей. Массовые мероприятия отменены.

Напомним, что с 1 декабря все школьники Новосибирской области вернулись к очному формату обучения. Последний день учебы для школьников в 2020 году является 30 декабря. Каникулы продлятся до 17 января включительно.