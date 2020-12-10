Новогодние каникулы 2021: До 17 января продлят каникулы школьникам в Бердске, подтвердила Жанна Тузова

Все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению

11 декабря все школьники Новосибирской области переходят вновь на очный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, последний день учебы для школьников в 2020 году является 30 декабря.

- Каникулы начнутся 31 декабря. Школьники уйдут 31-го декабря на каникулы до 17 января включительно,- отметила Жанна Леонидовна.

Также Тузова сказала, что ношение масок - это предусмотрительная мера на усмотрение родителей. Проводить массовые мероприятия нельзя.

Напомним, что решение выхода на очную учебу было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. Заседание с участием представителей родительского комитета, педагогов, руководителей школ и органов образования из всех районов Новосибирской области прошло в правительстве региона 8 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова. Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена представителями управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения.