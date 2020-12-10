10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Новогодние каникулы 2021: До 17 января продлят каникулы школьникам в Бердске, подтвердила Жанна Тузова

16:16 10.12.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
0

С какого числа они начнутся, стало известно.

% name% title
Все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Новогодние каникулы 2021: До 17 января продлят каникулы школьникам в Бердске, подтвердила Жанна ТузоваПрошли вакцинацию от коронавируса первые 160 добровольцев в Новосибирской областиЕщё 806 новостей

11 декабря все школьники Новосибирской области переходят вновь на очный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, последний день учебы для школьников в 2020 году является 30 декабря.

- Каникулы начнутся 31 декабря. Школьники уйдут 31-го декабря на каникулы до 17 января включительно,- отметила Жанна Леонидовна.

Также Тузова сказала, что ношение масок - это предусмотрительная мера на усмотрение родителей. Проводить массовые мероприятия нельзя.

Напомним, что решение выхода на очную учебу было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. Заседание с участием представителей родительского комитета, педагогов, руководителей школ и органов образования из всех районов Новосибирской области прошло в правительстве региона 8 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова. Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена представителями управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения.

выход на учебу школьники школьники выйдут на каникулы Жанна Тузова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ли продлевать каникулы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бетонные лестницы для частных домов
16:33 10-12-2020
Бетонные лестницы для частных домов
Бумага тишью с логотипом
16:31 10-12-2020
Бумага тишью с логотипом
Впервые за 10 лет: Корабли ВМФ России проведут совместные с НАТО учения
16:30 10-12-2020
Впервые за 10 лет: Корабли ВМФ России проведут совместные с НАТО учения
Заправочные комплекты для дизельного топлива
16:29 10-12-2020
Заправочные комплекты для дизельного топлива
Лодки ПВХ под мотор Орка
16:27 10-12-2020
Лодки ПВХ под мотор Орка
Детективные агентства
16:26 10-12-2020
Детективные агентства
Запрет на выезд за границу
16:24 10-12-2020
Запрет на выезд за границу
Инвестиционные компании
16:22 10-12-2020
Инвестиционные компании
Полис ОСАГО: особенности, варианты использования
16:21 10-12-2020
Полис ОСАГО: особенности, варианты использования
Пенсионный налоговый вычет: в чем суть предложения ЦБ
16:20 10-12-2020
Пенсионный налоговый вычет: в чем суть предложения ЦБ