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Навального отравили дважды? Второй раз перед отправкой в Германию, сообщают СМИ

10:02 13.12.2020 Фото: Инстаграм
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«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник британской газеты.

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Навального отравили второй раз перед транспортировкой в Германию

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы, сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах. Органы госбезопасности якобы хотели чтобы он умер при транспортировке в Германию.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник британской газеты. По данным издания, как и при первой попытке убийства ядом господина Навального спасла доза атропина.

Президент Владимир Путин 10 декабря заявил, что в России нельзя возбудить уголовное дело по случившемуся с господином Навальным, потому что для этого нет материалов. Он напомнил, что страны Запада не предоставили российской прокуратуре официальные заключения или биологические материалы оппозиционера. При этом президент допустил, что в ситуации с Алексеем Навальным «может быть все, что угодно», так как «случаи отравления в нашей новейшей истории были».

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Его госпитализировали в омскую больницу, а позже транспортировали в берлинскую клинику. Омские врачи поставили диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Они не обнаружили ядов в анализах. Германия заявила, что господина Навального отравили ядом группы «Новичок».

The Sunday Times Германия оппозиционер отравили стало плохо уголовное дело Алексей Навальный Владимир Путин
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