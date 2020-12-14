Тайна 22 декабря 2020: Откладывать ли из-за предсказания Ванги-2020 свадьбы и другие важные дела в тайную дату пяти двоек?

Негативные события в 2020 году предрекла не только Ванга, но и французский астролог Нострадамус. Расшифровщики записей считают, что человечество в этом году пересмотрит свои приоритеты.

Опытный таролог ответила, что переживать по поводу "опасной" даты не стоит

Большинство россиян давно уже не доверяют мнению политиков, политологов, прогнозистов но предсказания Ванги пользуются популярностью до сих пор. Еще при жизни болгарская прорицательница делала сенсационные предсказания, которые в 90% случаев сбылись. Так, Ванга предсказала теракт башен-близнецов в США, приход к власти Путина в России, появление пластиковых денежных карт, и безусловно, страшную чуму XXI века - коронавирус. Примечательно, что Вангелия никогда не предсказывала будущее буквально.

Прогнозировала она и глобальное потепление, признаки которого всё очевиднее с каждым годом.

Причиной всех мировых катаклизмов ясновидящая справедливо считала власть и деньги. И, к сожалению, два данных "апогея зла” существуют вне времени и пространства.

Подходящий постепенно к завершению високосный 2020 год выдался непростым. Помимо коронавируса мир пережил и "судьбоносный" день 22 февраля 2020, вокруг которого ходило так много споров и мнений. Но впереди еще одна дата 22.12.2020

Что ждёт 22.12.2020

Даты 22.02.2020 и 22.12.2020 в этом году получили название "Тайна пяти двоек".

На Первом канале в конце прошлого года в эфир вышла передача «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Темой выпуска стала «Тайна пяти двоек: рассекречены новые записи Ванги». В студию пришел журналист-Сергей Косторной. У него, по его собственным словам, сохранились некоторые аудио- и видеозаписи, которые он до сих пор держит в тайне. И с содержимым этих записей еще никто до прихода в студию Косторного ознакомлен не был. Тем не менее, в ходе эфира он приоткрыл завесу тайны над некоторыми из прогнозов бабы Ванги, касающихся непосредственно 2020 года.

Ванга предсказала, что в этот день на землю «упадет тень». Позднее стало известно, что 22.12.20 состоится парад двух планет-гигантов - соединение Юпитера и Сатурна.

Эти две планеты расположатся очень близко друг к другу: из-за близости они даже покажутся «двойной» планетой. Теоретически в этот день могут произойти некие глобальные изменения в жизни людей и всего человечества. Некоторые эзотерики убеждены, что в этот период Земля столкнется с огромным астероидом, и данная катастрофа, конечно же, не останется без последствий.

Другие специалисты в свою очередь заявили, что в результате столкновения нашей планеты с неким космическим объектом черный пепел накроет всю Землю, отрезав ее от солнечных лучей.

Предсказания Ванги гласят и о том, что в год двоек каждый человек сможет увидеть себя как будто в зеркале. По словам провидицы, выживут после 22 декабря лишь добрые, верующие люди.

Мнения людей

Молодожены из Бердска не рискуют вступать в брак в опасную дату 22.12.2020. Декабрь високосного 2020 года полон негатива. По их мнению, свадьбу лучше перенести на более благоприятный период пока ситуация в стране не улучшится.

Другие бердчане не разделили мнения, нежелающих вступать в брак в декабре.

- Замуж - нет, жениться - готов. Господи, как же мы раньше жили, без всех этих пророчеств и предсказаний? Меньше знаешь,- крепче спишь?,- прокомментировали анонимно.

- Ребята, расслабьтесь, я вчера по скайпу звонил Ванге в Петриче, она говорит, что её не так поняли, конец света наступит не в 20 году, а только после того, как Солнце начнёт эволюционировать из жёлтого карлика в белого, увы, во время этого процесса Земля будет уничтожена, но до тех времён у нас есть ещё пяток миллиардов лет, так, что смело женитесь и выходите замуж. И самое главное, не смотрите все эти дурацкие тв-шоу с различными шарлатанами,- выразил свое мнение некто под именем "Поросенок Петр".

Мнение таролога

Известный Новосибирский таролог Нина Неверова сообщила, что мистических поводов для переноса свадьбы 22 декабря 2020 года нет. Женщина уже более 10 лет занимается раскладами на картах таро.

Долгое время таролог занималась раскладами для себя и для друзей. Вести свой блог в Инстаграме под именем taro_novosib помогать людям и набирать популярность Нина начала 2 года назад. О предсказаниях Ванги у Нины Неверовой есть свое мнение на этот счет.

– Я могу сказать, что судных дней за последние годы предвещалось очень-очень много, и конец света, и разные происшествия, но тем не менее ничего из предсказанного не произошло. Я не верю, что именно об этом говорила Ванга. То, что нам показывают по телевизору, что она там говорит и что там переводят – две разные вещи. Вот вы знаете болгарский язык? Я – нет. Перевод может быть не точный, перевод может быть вообще выдуманный. Думать о том, что будет какой-то судный день – глупо. По поводу Ванги, конечно, я верю, что была такая женщина, что действительно, она обладала такими способностями, но опять повторюсь, то, что нам сейчас передают, якобы, это она говорила, удостовериться сложно. Возможно, она упоминала совершенно другое. Опять же… Если действительно Ванга говорила об этом судном дне, свадьбу откладывать не стоит. Возможно, это наоборот очень хороший день, ведь, судный день может быть по-разному растолкован. Тут неизвестно какое послание она хотела нам передать. Может быть, у кого-то будет, наоборот, хороший день,- сообщила сайту “Курьер. Среда. Бердск” таролог-Нина.

Верить ли в лучшее будущее или предсказания Ванги-каждый решает сам.

Напомним, что не только болгарская прорицательница опасалась событий 2020 года. Французский астролог Нострадамус в XVI веке предрёк для 2020 года большие перемены в обществе, причём в глобальном масштабе. Расшифровщики его записей считают, что человечество в этом году пересмотрит свои приоритеты. Взамен материальных ценностей на первый план выйдут духовные — дружба, любовь и здоровье.