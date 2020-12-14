Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервью

Артистка заявила, что скандал с изменой не был срежиссирован ей ради продвижения песен или концертных программ

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, дали интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказали об измене и шантаже.

«Все было хорошо, спокойно, и ничего не предвещало, извините, такого события», — сказала Королева.

Артистка заявила, что скандал с изменой не был срежиссирован ей ради продвижения песен или концертных программ. «Та ситуация, которая возникла, этого всего не стоит», — подчеркнула она.

Певица рассказала, как за двадцать лет замужней жизни ей неоднократно звонили «женщины Тарзана», сообщая о беременности от ее супруга. «Этого было очень много», — призналась она, добавив, что не испытывала никакой ревности.

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«Он сделал в этой истории две большие ошибки. Он договорился приехать домой, хотя мы в этой квартире не живем. И второе — когда он открыл дверь и там стояло две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, тут надо было девочек отправлять. Тут он нюх потерял. За двадцать лет не терял, а тут потерял. "Ну пришли телки, ну давайте чаю попьем". Все остальное делалось по плану строго намеченному. Кем — не знаю», — объяснила Королева.

Тарзан, в свою очередь, заявил, что не понимает и не приемлет слова «хайп»: «Для меня хайп — это когда курицу в первый раз кипятят. И та грязная пена, которую сливают, где все говно, — вот это хайп».

«Когда мы поняли, что эта информация все равно выйдет, несмотря на то, что это противозаконно, что это Наташа Королева... можно меня полоскать как угодно, мне не привыкать. Но Наташу за что?» — возмутился он.

«Это мошенницы. Это была заранее спланированная акция, подстава, шантаж», — отметил Глушко.

«Наташе начали сливать информацию редакторы, что есть факт, что некие персоналии ходят по редакциям телеканалов центральных, какими-то там видео компрометирующими обладают. И одна кричит, что она еще и беременна от меня. Наташа меня берет за грудки. Я, конечно, сначала в несознанку. Но когда видео мне показали — уже было бесполезно. Вот почему я сказал, что не буду вторым [Михаилом] Ефремовым», — поведал Тарзан.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю», — заявил Тарзан. Позже он удалил видео и объяснил, что опубликовал признание в измене Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

Источник: lenta.ru