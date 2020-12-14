14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервью

21:50 14.12.2020 Фото: instagram.com/p/CG-NqGkJRdI
0

«Это мошенницы. Это была заранее спланированная акция, подстава, шантаж», — отметил Глушко.

% name% title
Артистка заявила, что скандал с изменой не был срежиссирован ей ради продвижения песен или концертных программ
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервьюКак ведут себя в постели женщины разных знаков зодиакаЕщё 281 новостей

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, дали интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказали об измене и шантаже.

«Все было хорошо, спокойно, и ничего не предвещало, извините, такого события», — сказала Королева.

Артистка заявила, что скандал с изменой не был срежиссирован ей ради продвижения песен или концертных программ. «Та ситуация, которая возникла, этого всего не стоит», — подчеркнула она.

Певица рассказала, как за двадцать лет замужней жизни ей неоднократно звонили «женщины Тарзана», сообщая о беременности от ее супруга. «Этого было очень много», — призналась она, добавив, что не испытывала никакой ревности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

«Он сделал в этой истории две большие ошибки. Он договорился приехать домой, хотя мы в этой квартире не живем. И второе — когда он открыл дверь и там стояло две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, тут надо было девочек отправлять. Тут он нюх потерял. За двадцать лет не терял, а тут потерял. "Ну пришли телки, ну давайте чаю попьем". Все остальное делалось по плану строго намеченному. Кем — не знаю», — объяснила Королева.

Тарзан, в свою очередь, заявил, что не понимает и не приемлет слова «хайп»: «Для меня хайп — это когда курицу в первый раз кипятят. И та грязная пена, которую сливают, где все говно, — вот это хайп».

«Когда мы поняли, что эта информация все равно выйдет, несмотря на то, что это противозаконно, что это Наташа Королева... можно меня полоскать как угодно, мне не привыкать. Но Наташу за что?» — возмутился он.

«Это мошенницы. Это была заранее спланированная акция, подстава, шантаж», — отметил Глушко.

«Наташе начали сливать информацию редакторы, что есть факт, что некие персоналии ходят по редакциям телеканалов центральных, какими-то там видео компрометирующими обладают. И одна кричит, что она еще и беременна от меня. Наташа меня берет за грудки. Я, конечно, сначала в несознанку. Но когда видео мне показали — уже было бесполезно. Вот почему я сказал, что не буду вторым [Михаилом] Ефремовым», — поведал Тарзан.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю», — заявил Тарзан. Позже он удалил видео и объяснил, что опубликовал признание в измене Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

Источник: lenta.ru

беременность звезды измены интервью певица супруг Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан) Ксения Собчак Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подстава и пиар или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как сделать новогодний венок быстро и красиво
22:20 14-12-2020
Как сделать новогодний венок быстро и красиво
Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство
22:17 14-12-2020
Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство
Какой же он милый: "Шрек" стал национальным достоянием США. И еще 24 фильма в списке
22:04 14-12-2020
Какой же он милый:
YouTube и Google подкосило: произошел масштабный сбой в работе сервисов
21:50 14-12-2020
YouTube и Google подкосило: произошел масштабный сбой в работе сервисов
Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервью
21:50 14-12-2020
Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервью
Бердск15 и 17 декабря не будет света в микрорайоне "Южный" города Бердска
21:45 14-12-2020
15 и 17 декабря не будет света в микрорайоне
Всех лечить приказал президент России: Лечить больных коронавирусом в больницах, а не на дому!
21:30 14-12-2020
Всех лечить приказал президент России: Лечить больных коронавирусом в больницах, а не на дому!
Сергей Шнуров в третий раз станет отцом
21:20 14-12-2020
Сергей Шнуров в третий раз станет отцом
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 2
21:15 14-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
За партию «Единая Россия» голосуют сторонники стабильности - и таких в стране 68%, заявил ВЦИОМ 2
21:00 14-12-2020
За партию «Единая Россия» голосуют сторонники стабильности - и таких в стране 68%, заявил ВЦИОМ