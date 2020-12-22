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Куда жаловаться, если не пришла на счет выплата от путина 5000 рублей на детей до 7 лет. Сообщаем номер телефона

15:50 22.12.2020 Фото: https://pixnio.com/
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В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Там же размещен и чат для вопросов-ответов. Ответы можно получить также в call-центре Отделения ПФР по номеру 8 800 600 0720.

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Дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию на 17 декабря еще НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 лет. Выплата будет осуществляться единоразово на каждого ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
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Куда жаловаться, если не пришла на счет выплата от путина 5000 рублей на детей до 7 лет. Сообщаем номер телефонаЕжемесячное пособие от 3 до 7 лет: какие радостные изменения ожидают получателей выплаты на детейЕщё 420 новостей

Новая мера поддержки для семей с детьми по Указу Президента

Указом Президента РФ введена новая мера поддержки для семей с детьми в возрасте до 7 лет (включительно). Осуществление единовременной выплаты будет обеспечивать Пенсионный фонд России.

В соответствии с Указом Президента РФ Пенсионный фонд России беззаявительно будет осуществлять единовременную выплату гражданам РФ - родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, проживающей на территории Российской Федерации.

Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не применяются.

ВАЖНО! Особенностью новой выплаты является то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства», поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых ранее решений о выплатах на детей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию на 17 декабря еще НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 лет. Выплата будет осуществляться единоразово на каждого ребенка.

КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЫПЛАТА

Родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически (тому же получателю по тем же реквизитам), подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, выплачиваемых Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо подать заявление, указав в нем реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг (сервис уже работает) или в клиентских службах Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Что касается опекунов: если опекун ранее уже получал выплаты на детей, то выплата в декабре будет предоставлена беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР.

ВАЖНО! Если счет, который Вы указывали ранее в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет, был закрыт, необходимо сообщить новые реквизиты. Сделать это можно через портал госуслуг, подав соответствующее заявление «на предоставление реквизитов счета для перечисления социальных выплат».

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Там же размещен и чат для вопросов-ответов. Ответы можно получить также в call-центре Отделения ПФР по номеру 8 800 600 0720.

выплата 5000 рублей
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Аноним, 22 декабря 2020 16:08
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