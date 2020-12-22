Ежемесячное пособие от 3 до 7 лет: какие радостные изменения ожидают получателей выплаты на детей

В настоящее время на детей, которых взяли под опеку, не платят ежемесячное пособие. По закону их считают находящимися на полном государственном обеспечении. В связи с этим их не учитывают в составе семьи при оценке её нуждаемости.

На 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно

Министерство труда и соцзащиты разработало проект, согласно которому выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно станут доступными для семей, взявших детей под опеку — в настоящее время документ находится на межведомственном согласовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи, где есть дети в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Кроме того, во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря глава государства заявил, что эту выплату семьи получат уже к Новому году.

«Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребёнка, такой вид помощи станет доступнее», — говорится в сообщении.

В настоящее время на детей, которых взяли под опеку, не платят ежемесячное пособие. По закону их считают находящимися на полном государственном обеспечении. В связи с этим их не учитывают в составе семьи при оценке её нуждаемости.

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Однако для того, чтобы повысить доступность пособий для таких семей, вносятся изменения — они позволят учитывать детей, которых взяли под опеку, при назначении пособия. Это решение позволит поддержать малообеспеченные семьи с приёмными детьми.

В пресс-службе также заявили, что на 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.