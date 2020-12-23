Коронавирус и экономический кризис вызвало великое сближение газовых планет Сатурна и Юпитера, заявил астролог Владимир Агастьянов

Сближение Сатурна и Юпитера оказало влияние на весь мир

На появление пандемии и так называемой "биологической войне" оказало влияние сближение Сатурна и Юпитера, которое происходило на протяжении нескольких месяцев и достигло своей конечной точки 21 декабря 2020 года. О влиянии планет-гигантов на мир рассказал ведущий астролог Новосибирска Владимир Агастьянов.

- Сатурн и Юпитер - это достаточно медленные планеты. Сатурн выходит в одно зодиакальное созвездие в 2,5 года, а Юпитер 1 год. Сближение планет происходит уже на протяжении нескольких месяцев. Сатурн и Юпитер взаимодействуют примерно на расстоянии 8-10 градусов. Эти планеты, конечно, окажут на личность человека большое влияние, в зависимости от того в каком доме зодиакального гороскопа окажутся эти планеты. Но эти планеты оказывают больше социальное влияние. Поменяются какие-то экономические структуры, социальные, юридические. То, что сейчас идет экономический кризис, связанный в том числе и с пандемией - это как раз заслуга вот этого великого соединения. Сатурн и Юпитер сближаются примерно раз в 20 лет, но настолько близко друг к другу они были последний раз почти 800 лет назад. Последний серьезный кризис был в 1961 году. Так называемый "Карибский кризис". Я рассчитывал положение Юпитера и Сатурна в знаках силы и слабости. Такие положения, как в этом году приходятся на период Карибского кризиса, на период кризиса СССР, 1998 год-дефолт, а также такие серьезные вещи, как начало первой мировой войны, начало второй мировой войны. Это все объективно, никакой мистики, все поддается подсчету. Нынешняя ситуация с начала 2020 года на небесной сфере, подобно ситуации, как начало первой мировой войне или второй мировой войне. Если бы не было ядерного оружия и других сдерживающих факторов у нас бы сейчас реально полыхала бы третья мировая война, а мы всего лишь отделались коронавирусом. И здесь коронавирус - защитная реакция природы, земли, общества, коллективного разума, если хотите, то так можно сказать, чтобы у нас было не радиоактивное заражение, а какое-то вирусное, которое можно достаточно легко пережить. И те потери, которые произошли, поверьте - это лучшее, что с нами могло произойти на протяжении 2020-2021 года, а коронавирус будет уходить. Большинство людей уже практически переболели и к концу весны все уже успокоится. Потом, конечно, еще будут, возможно, какие-то волны, кто-то второй раз сможет заразиться,- прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" новосибирский астролог и психолог Владимир Агастьянов.

Также Владимир при работе с клиентами заметил, что те люди, которые настроены позитивно, воспринимают жизненные трудности легко, не поддаются депрессии намного легче переносят коронавирус, чем те, кто изрядно переживает и поддается панике.

- Наблюдая за своими клиентами, людьми с кем общаюсь, я понял так, что если у человека высокий уровень вибрации психической энергии, то есть мощная позитивная психическая энергия, эти люди очень легко переболевают коронавирусом, практически без пневмонии, без осложнений. У меня даже есть одна семейная пара, с которыми я периодически встречаюсь. Они оба занимаются духовными практиками, психологией, они сказали, что вообще не заметили этого коронавируса, буквально чуть-чуть кости поломило и все. Вопрос выживания в нынешней пандемии - это вопрос философско-психологического развития личности. Кто развивает в себе оптимизм, кто развивает позитивный подход к жизни тот будет жить и жить очень хорошей полноценной, здоровой жизнью,- сообщил астролог и психолог Владимир Агастьянов.

Напомним, что 21 декабря 2020 года состоялось великое и редкое явление - соединение Юпитера и Сатурна. Невооруженным глазом планеты воспринимались, как яркая двойная звезда. Астрономическое явление было обнаружено сразу после захода Солнца с 16.20 по мск на протяжении двух часов, однако лучше всего Юпитер и Сатурн виднелись в 17.30 по мск.

Бердчане и Новосибирцы увидели соединение планет в 20.20 по местному времени. Наилучшим временем для наблюдения стало 21.30 по местному времени.