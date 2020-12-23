Выплата 5000 рублей от Путина на детей до 8 лет: В петициях требуют дать 10 000 рублей детям до 18 лет родители в декабре 2020

Российские родители возмущены несправедливостью распределения выплат, полагая, что подарков к Новому году ждут дети и старше 7 лет. И напоминают, как ждали пособий от президента для подготовки к школе. А коронавирус еще свирепствует.

Российские родители считают несправедливым, что детей одаривают в зависимости от возраста

Сразу две петиции создали родители на сайте change.org после того, как 17 декабря Владимир Путин объявил о выплате на детей до 8 лет по 5000 рублей единовременно. Один автор просит дать пособие детям старше семи лет. Второй — требует выплатить по 10 000 в декабре 2020 года всем детям в возрасте до 18 лет.

Марина Богданова полагает, что ребенок после семи лет тоже нуждается в поддержке государства:

- Здравствуйте, уважаемые родители детей после 7. Глубоко обидно, что правительство наших детей не считает, отсеивает, как мусор, на нужных и не нужных... Если всеми уважаемый президент России хотел подарить подарки детям, то почему ребёнок после 7 вдруг встал взрослым?

Ее поддержала Гульнара Клец:

- Да, нам тоже обидно, тем более, что моя семья в этот раз осталась без праздника из-за траты на лекарства от ковида, которые "бесплатные", и моим деткам хочется праздник на Новый год, они тоже написали письма Деду Морозу.

По 10 000 рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет требует Елена Мартынчева, обратившаяся с петицией к президенту, в правительство, Совет Федерации.

- С учетом тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в стране и мире, родители ещё в августе рассчитывали на продление данной меры поддержки. Но, увы, ни август (активная подготовка к учебному году), ни сентябрь, ни октябрь, ни ноябрь не оправдали надежд многих родителей. С замиранием сердца ждали ежегодную большую пресс-конференцию. И... Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты в размере пяти тысяч рублей к Новому году на каждого ребенка до семи лет. Об этом он заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции. "Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата."

А как же дети от 8-ми лет и старше? Многие из них с нетерпением ждут новогодние праздники, зимние каникулы, долгожданные подарки. Но новогодние ёлки, спектакли и прочие массовые мероприятия отменены в связи с пандемией. А дети в радостном предвкушении пишут письма Деду Морозу и Снегурочке. В связи с тем, что деткам младше 7-ми лет уже анонсировали новогодние подарки в виде выплат, просим также произвести выплату 10 тысяч рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет, - аргументировала Елена.

На 11.00 среды, 23 декабря, петицию подписало около 4050 человек.

Ольга Каменева:

- Я считаю очень несправедливым разделение детей по возрасту. Это очень несправедливо. Такая огромная страна как Россия могла бы сделать подарок всем детям, а не выделять определённую категорию.

Ирина Суворова:

- Я подписываю эту петицию, потому что считаю - детям нужна поддержка.

Ольга Гебель:

- Деньги нужно выплатить либо всем детям, либо никому.

Оксана Дроменко:

- Я считаю, это не справедливо так разделять детей.

Анастасия Иванченко:

- Дети старше 8 лет тоже имеют право на праздник и хорошие подарки. Чем они отличаются от других детей. У старших потребностей больше. Или они не дети?

Любовь Леонова·2 дня назад

- Нам 10 и мы лишились всех мероприятий из-за пандемии. Наши дети тоже хотят праздников и подарков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на каждого ребенка в возрасте до 8 лет родители или опекуны получат по 5000 рублей. На эти цели из резервного фонда правительства выделено более 73,5 млрд рублей. Выплаты предоставлены на всех детей такого возраста, а это – почти 15 млн ребят. При этом подавляющее большинство семей, в частности в Бердске, уже получили деньги на свои счета без проблем. Это те, кто в июне и июле 2020 года получал 20 000 на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Им новые выплаты назначены автоматически.

Направить заявление необходимо в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому, что ребенок родился 1 июля 2020 года или позже.

Выплаты не будут облагаться налогом и учитываться в составе доходов при назначении мер социальной поддержки. Обратиться с заявлением можно до 1 апреля 2021 года. На рассмотрение отводится не более 5 дней, на осуществление выплаты – не более 3 дней.

Обращаем внимание, что дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Выплата единоразовая на каждого ребенка установленного возраста.

Напомним, что новые выплаты в размере 5000 рублей назначаются на основании постановления правительства от 17 декабря 2020 года №2141, распоряжения правительства от 17 декабря 2020 года №3382-р и указа президента от 17 декабря 2020 года «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка», - указал президент.

Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не применяются.

Особенностью новой выплаты является то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства», поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых ранее решений о выплатах на детей.

В прошедшие субботу и воскресенье, 19-20 декабря, в управлении Пенсионного фонда по Бердску прошел прием по единовременным детским выплатам в размере 5000 рублей в декабре. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского УПФР Татьяна Кусова, бердчанки приходили со своими вопросами по новой выплате. И все получили разъяснения. По ее словам, 99,9% подпадающих под новый президентский указ родителей из Бердска уже получили по 5000 рублей.

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