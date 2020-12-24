Выплату 5000 рублей к Новому году 2021 подарил не всем детям Путин: Родители требуют справедливости и подписывают петицию о выплате на детей до 18 лет

Подарок от Путина к Новому году получили только дети до 8 лет

Узнав о выплате к Новому году от Путина 5000 рублей на детей в возрасте до 8 лет, россияне бросились подавать заявления на получение денег. Хотя всех предупредили, что единовременное пособие начисляют автоматически тем, кто уже получал президентские 20 000 рублей в июне и июле 2020 года на детей до 16 лет.

В первые три часа после объявления президентом РФ о новой предновогодней выплате на сайт госуслуг обратилось около 1,5 млн россиян. Треть из них — родившие детей после 1 июля 2020 года. То есть, кому необходимо подать заявление на получение выплаты.

Владимир Путин, комментируя декабрьский ажиотаж вокруг нового пособия, не скрывал, что люди сразу подали соответствующие заявки, так как «хотят получить эти деньги перед Новым годом, чтобы детям какие-то подарки приобрести».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным бердского управления Пенсионного фонда, почти 100% семей Бердска уже получили «путинские» 5000 рублей. Деньги начали перечислять бердчанам с раннего утра 21 декабря.

По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, в качестве предновогодних «детских» выплат россиянам уже перечислено около 67 млрд рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 млн детей, в их числе более 400 000 ребят, на которых были поданы новые заявления. Напомним, что получить такую поддержку можно до 1 апреля 2021 года.

Между тем, родительская общественность возмущена «несправедливостью» при определении тех, кому полагается новогодний подарок в виде 5000 рублей от Путина. На сайте change.org массово подписывают петицию в поддержку выплаты в декабре 10 000 рублей всем детям от 8 до 18 лет. На 13.00 четверга, 24 декабря, ее подписали около 5500 человек — 1500 только за последние сутки.

Елена Мартынчева, обратившаяся с петицией к президенту, в правительство, Совет Федерации, аргументирует необходимость выплаты всем семьям с детьми тем, что коронавирус по-прежнему остается, как и «тяжелая экономическая ситуация, вызванная пандемией». А подарки на Новый год хотят не только дошкольники, но и дети всех возрастов, считает Елена, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-А как же дети от 8-ми лет и старше? Многие из них с нетерпением ждут новогодние праздники, зимние каникулы, долгожданные подарки. Но новогодние ёлки, спектакли и прочие массовые мероприятия отменены в связи с пандемией. А дети в радостном предвкушении пишут письма Деду Морозу и Снегурочке. В связи с тем, что деткам младше 7-ми лет уже анонсировали новогодние подарки в виде выплат, просим также произвести выплату 10 тысяч рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет, - аргументировала Елена.

Автора петиции поддерживают родители, считая выборочные «подарки» дискриминацией.

Анастасия Иванченко:

- Дети старше 8 лет тоже имеют право на праздник и хорошие подарки. Чем они отличаются от других детей. У старших потребностей больше. Или они не дети?

Елена Ишмурзина:

- Так-то детский возраст от 0 до 18. Или у нас с 8-ми лет можно работать, Владимир Владимирович? В этом году из-за пандемии школа на лето не устраивала детей (14 лет). Ребёнок (сам) решил летом подзаработать, себе на тетрадки, НО, увы, так как не 18 лет.

Налоги платим все! А выплаты выборочно, как так-то? Да, сейчас хорошо помогают тем, кто даже первенца родил(тут тебе и маткапитал, и до 3х лет, и с 3-7, теперь еще и путинские 5000). А как же дети, которые родились раньше? Где справедливость? Я считаю, - либо всем, либо никому!

Любовь Якунина:

- Детский возраст с 0 до 18, а не до 5, 7, 8 лет. Почему идёт разделение возраста?

Любовь Леонова:

- Нам 10 и мы лишились всех мероприятий из-за пандемии. Наши дети тоже хотят праздников и подарков.

Анастасия Поддубнова:

- Все дети требуют затрат и не малых!

Ваш Kolchanade94@gmail​.​com победил:

- Я подписываюсь и считаю, что дети с 8 лет - это такие же дети, как и остальные.

Раиса Аникеева:

- Я подписываюсь, так как считаю, что это несправедливо. Зачем делить на категории детей. Ведь они пока что живут на нашем иждивении. Спасибо Путину Владимиру Владимировичу, что он дает помощь для маленьких детей. Но и большие не меньше нуждаются. Заранее спасибо.

Эльмира Кирмач:

- Одна воспитываю двух 15-летних дочерей - чего мне это стоит, говорить не приходится. Постоянной работы нет - стою в центре занятости, где получаю 1500 в месяц. Считаю, что в такое тяжелое время гос-во должно помочь! Короновирусные выплаты отменили, а в это время наш КРЫМ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО КОРОНОВИРУСУ.

Алёна Латыпова:

- Почему мой ребёнок, которой уже 8 лет с августа, не должна получать пособие ежемесячное, мало того, что 23 декабря пособие как матери-одиночке не пришли, так ещё и опять обделили с выплатами предновогодними. Мы бы очень хотели тоже получить меры соцподдержки. Но по каким-то критериям дети до 7 лет хотят есть, одеваться, а мой ребёнок, которому сейчас 8 полных, не хочет.

Ирина Ястребова:

- Позорище!!!! Остальные дети не достойны???

ольга сухинина:

- Я подписываю эту питицию, потому что считаю несправедливым решение президента. Другие дети тоже хотят подарки. Лучше бы по 1000 дали, но на всех, чем так - одним все, другим ничего.

Александра Симакова:

- Я мама двух детей, одному 8 другому 11. Мои дети тоже хотят подарок от Путина В. В.

Алферова Александровна:

- Я подписываю петицию, потому что у меня, так же как у многих есть ребёнок, которому 9 лет, и хочется чтоб тоже дали денежку на него.

Мария Муравьева:

- Требую выплату денег с 8 лет до 18 по 10000 в декабре на подарки детям.

Наталья Зоткина:

- Почему такая дискриминация? На моём иждивении трое учеников, я потеряла работу, встала на биржу. И то начислили 6000 руб, а не минимальную оплату труда и отменили выплаты по 3000 на несовершеннолетних детей. И как нам теперь жить, работы нормальной не найдёшь, ещё и перед Новым годом. Нам тоже очень нужна эта помощь, хотя бы нормально встретить Новый год, а не за пустым столом.

Оксана Ефимова:

- Я подписываю эту петицию, т.к. я многодетная мама семерых детей, пять из которых ещё несовершеннолетние. Действительно, очень ждали поддержки от государства к Новому году! Особенно после совершенно непредвиденных расходов на дистанционное обучение в виде дополнительного ноутбука и компьютера - нашей семье очень сложно было организовать домашний процесс обучения для троих учеников... И, конечно, после этого ни о каких подарках под ёлочку, кроме "символических" мечтать не приходится!!!

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