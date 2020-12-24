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Имя нового мэра Бердска назовут депутаты 25 декабря 2020 года. Конкурс продлится примерно 4 часа, голосование — 30 минут

15:31 24.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пока в списке 9 кандидатов на высший муниципальный пост. Но кое-кто еще может сойти с дистанции за оставшиеся полдня. Журналистам не запрещено находиться в мэрии в судьбоносный день, несмотря на ограничения.

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Тестировать кандидатов на пост мэра Бердска будут в конференц-зале горадминистрации
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Имя нового мэра Бердска назовут депутаты 25 декабря 2020 года. Конкурс продлится примерно 4 часа, голосование — 30 минутНа тайные выборы мэра Бердска пустят всех 9 заявившихся кандидатов: Нового главу выберут депутаты 25 декабря 2020Ещё 37 новостей

За сутки до выборов мэра Бердска все 9 кандидатов на высший муниципальный пост готовятся к конкурсу. Пока никого не отсеяли по причине нехватки документов или недостоверности предоставленных сведений. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 24 декабря сообщил зампредседателя конкурсной комиссии, спикер бердского горсовета Владимир Голубев.

Напомним, что собственно конкурс на должность главы города состоится 25 декабря. И в этот же день депутаты назовут имя того, кто будет управлять Бердском следующие 5 лет.

Заявки на участие в конкурсе подали 9 человек:

- Шестернин Евгений Анатольевич

- Трушакин Александр Геннадьевич

- Синяев Сергей Викторович

- Слесарева Наталья Петровна

- Калганов Павел Эдуардович

- Шабин Алексей Николаевич

- Алексеев Дмитрий Юрьевич

- Владимиров Владимир Александрович

- Яковченко Николай Александрович.

О каждом из претендентов «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал подробно.

Все, дошедшие до финала, кандидаты в пятницу, 25 декабря, с 9.00 будут заполнять тест на знание Конституции РФ, Бюджетного и Земельного кодексов, федеральных и региональных законов, методов противодействия коррупции, законодательства в сфере госзакупок, Устава области и города и иных нормативно-правовых актов. Напомним, что тест из 30 вопросов с 4 вариантами ответов составляет Минюст. Конверт с заданиями, как на ЕГЭ, вскрывают после того, как все конкурсанты сядут в зале за столы.

- Решение такое принято: после того, как все сели, заходят СМИ, фотографируют, а после этого пошел конкурс. Это первый этап. Второй — собеседование и представление программ развития города. Думаю, все это будет длиться не менее четырех часов, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Голубев, отметив, что журналистам не будут запрещать общаться с конкурсантами после тестирования, но с соблюдением масочного режима и санитарной дистанции. При заполнении теста, напомним, в зале присутствуют только наблюдатели.

Сессия горсовета, на которой депутаты выберут мэра из общего списка претендентов, начнется 25 декабря в 15.00. На ней, по словам Голубева, имеют право присутствовать по одному представителю от каждого СМИ (такой порядок установили в бердской мэрии с введением ограничительных мер из-за коронавируса). Сценарий депутатского заседания тоже уже известен. Сначала председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Бердска объявляет народным избранникам результаты тестирования — сколько баллов набрал каждый конкурсант. Затем депутаты будут иметь возможность задать вопросы претендентам на мэрское кресло, а потом начнется тайное голосование.

- После того, как всех выслушают, объявляется перерыв на 30 минут. За эти полчаса и пройдет голосование: каждый депутат берет бюллетень, заходит в кабинку, ставит галочку напротив той фамилии, где считает нужным и бросает в урну. Затем счетная комиссия посчитает голоса и выявит победителя. Его назовут, когда все депутаты после перерыва снова займут свои места в зале, - описал процедуру выборов спикер горсовета.

Он напомнил, что, как только озвучивают фамилию нового главы города, он считается избранным и может приступать к выполнению своих обязанностей. Увольнение его предшественника и официальный прием на работу — это уже формальности. Стоит отметить, что если победу одерживает действующий мэр, ему все равно придется уходить в отставку и заключать новый трудовой контракт.

Как рассказал Владимир Голубев, конкурсная комиссия решила допустить до голосования максимальное число кандидатов, чтобы у депутатов был выбор. Их число может убавиться по результатам теста — один правильный ответ засчитывается как один балл. В прошлые аналогичные выборы минимальное число баллов было 5, максимальное — 29.

Об инаугурации нового градоначальника Владимир Алексеевич пока затруднился ответить. А в 2015 году, когда впервые по новой системе выборов определили мэра Бердска, инаугурация Евгения Шестернина состоялась 7 декабря — почти через две недели после победного для него конкурса и тайного голосования 26 ноября. 5 лет назад Шестернин официально вступил в должность 1 декабря.

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