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5 самых громких разводов звезд в 2020 году

05:00 25.12.2020 Фото: pixabay.com
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После выхода фильма "Текст" на российскую звезду Кристину Асмус обрушилась волна критики. Именно скандальные сцены со звездой в ленте многие называют причиной развода Асмус и Харламова.

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Уходящий 2020-й год сумел не только разрушить планы на поездки, но и внести коррективы в личную жизнь некоторых знаменитостей
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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5 самых громких разводов звезд в 2020 годуВажные фразы, который должна знать каждая женщина для крепкого бракаЕщё 293 новостей

Какие пары решили расстаться в этом году, читайте в нашей подборке.

Уходящий 2020-й год сумел не только разрушить планы на поездки, но и внести коррективы в личную жизнь некоторых знаменитостей.

Топ-5 самых громких разводов среди звезд в этом году.

1. Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

В конце января голливудские актеры Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн официально развелись. Судовые споры пары длились больше года из-за вопроса опеки над дочерью.

История любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюенн началась во время съемок картины "Шаг вперед" в далеком 2006 году, через три года пара сыграла свадьбу.

По информации СМИ, после развода Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей. А Дженна начала романтические отношения с актером Стивом Кази.

2. Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Голливудская актриса Меган Фокс подала на развод со звездой сериала "Беверли Хиллз" Брайаном Остином Грином 25 ноября после более чем 10 лет брака.

Причиной развода назывались "непримиримые разногласия". Кроме того, Меган Фокс потребовала совместной опеки над детьми.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в июне 2010 года. Пара воспитывает троих сыновей: Джорни Ривер Грин (4 года), Боди Рэнсом Грин (6 лет) и Ноа Шеннон Грин (8 лет).

3. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Голливудские актеры не прожили в браке даже года. Причиной развода называли непримиримые обстоятельства. Бракоразводный процесс завершился в феврале 2020 года.

Решение относительно развода и раздела имущества пары было принято достаточно быстро, поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт.

4. Владимир Остапчук и Елена Войченко

Несомненно, самым громким звездным разводом 2020 года среди украинских селебрити стало расторжение брака ведущего Владимира Остапчука и его супруги Елены Войченко. Пара не стеснялась комментировать в мельчайших деталях причины своего расставания, также Владимир и Елена публично обливали друг друга грязью.

В 2020 году Остапчук успел не только развестись, но и жениться на новой возлюбленной — Кристине Горняк.

5. Гарик Харламов и Кристина Асмус

После выхода фильма "Текст" на российскую звезду Кристину Асмус обрушилась волна критики. Именно скандальные сцены со звездой в ленте многие называют причиной развода Асмус и Харламова.

Пара объявила о разводе в июне этого года после 8 лет брака. У них есть общая дочь Анастасия.

Источник: unian.net

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