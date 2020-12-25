Снять с выборов мэра Бердска действующего главу Шестернина требует выгнанный с конкурса кандидат Трушакин

Трушакин, покинув конференц-зал после решения конкурсной комиссии, заявил свои претензии к соперникам. В частности, он полагает, что нельзя допускать к конкурсу действующего мэра Евгения Шестернина из-за ежедневных поездок из Новосибирска на работу и обратно на служебном транспорте.

Трушакин покинул выборную гонку

Со скандала начался конкурс по выборам главы Бердска сегодня, 25 декабря. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одного из кандидатов — Александра Трушакина — сняли с выборов. Конкурсная комиссия аргументировала это наличием у него судимости, которую, по словам самого претендента на высший муниципальный пост, с него уже сняли.

Между тем, конкурная комиссия, обсуждавшая кандидатуры за закрытыми дверями до начала тестирования — первого этапа конкурсного отбора — посчитала, что с таким фактом в биографии, как судимость, человек не имеет права управлять городом.

Александра Трушакина судили по статье 318 УК РФ — применение насилия к представителю власти. Он утверждает, что в 2017 году с него сняли судимость, значит, теперь в этом отношении он чист перед законом. Кандидат назвал извращением действия конкурсной комиссии, которая, дескать, дождалась дня выборов, чтобы его снять, не объявив ему об этом заранее. Хотя Трушакин подал заявку и документы на участие в конкурсе первым.

Трушакин, покинув конференц-зал после решения конкурсной комиссии, между тем заявил свои претензии к соперникам. В частности, он полагает, что нельзя допускать к конкурсу действующего мэра Евгения Шестернина из-за ежедневных поездок из Новосибирска на работу и обратно на служебном транспорте. По оценке Александра Туршакина, на эти нужды за пять лет потрачено почти 4 млн рублей.

Более того, выбывший кандидат подсчитал, во сколько обходились бы главе города поездки в Бердск на общественном транспорте — в разы меньше.

Кроме того, основанием для снятия Шестернина с конкурса, по мнению Трушакина, может служить и его опоздание в зал, где уже находились все кандидаты и члены конкурсной комиссии.

Трушакин полагает, что отказ ему в регистрации кандидатом на должность главы Бердска нарушает его конституционные права, «потому что судимость была погашена 17 октября 2017 года»:

- В соответствии с Конституцией они не имеют права мне отказать по данным обстоятельствам. Поэтому я считаю: если мы живем в правовом государстве, то данные выборы должны быть отменены. Это мое личное мнение.