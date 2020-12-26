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Подробности и кадры с места смертельного ДТП с пассажирским автобусом и фурой DAF появились у "Курьер. Среда. Бердск"

16:41 26.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Число пострадавших пассажиров увеличилось до 8. На месте скончался водитель ПАЗа. Отдел СК по Черепановскому району начал проверку. Автобус серьезно поврежден. Бензовоз съехал в кювет. Смотрите фото и видео.

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Погиб водитель пассажирского автобуса в ДТП с грузовым DAF на трассе Р-256 в Новосибирской области

В Черепановском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По предварительной информации, 26 декабря около 8.00 на 108 км автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту с. Ярки-с. Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 г.р.

Первоначально сообщалось о том, что 6 пассажиров автобуса и 32- летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС.

Экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте аварии реверсивное движение.

К месту ДТП выезжало руководство регионального управления ГИБДД и территориального отдела полиции.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, на месте ДТП были задействованы 24 человека и 9 единиц техники. Спасатели помогали эвакуировать людей и были готовый тушить пожар при воспламенении. Им поступила информация о столкновении автобуса с бензовозом. Разлива топлива не произошло. Общественный транспорт получил серьезные повреждения и снаружи, и в салоне. Удар пришелся со стороны водителя.

Как сообщил врио начальника отделения ГИБДД по Черепановскому району Алексея Чупина, в больницу увезли 8 пострадавших пассажиров и водителя большегруза. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливают следователи черепановского отдела СК.

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Бензовоз от удара съехал в кювет
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Салон автобуса раскурочен

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Автобус серьезно поврежден
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водитель автобуса ДТП пассажир скончался следователи Алексей Чупин
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