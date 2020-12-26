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ПФР назвал документ, без которого не дадут новую выплату 5000 рублей

21:12 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По словам специалистов, речь идет о родителях, которые усыновили своих детей. Если приемному ребенку еще не исполнилось 8 лет, на него тоже можно получить выплату 5 тысяч рублей.

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Без его предъявления пособие просто не назначат
Сюжет: Все пособия Путина
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В Пенсионном фонде России рассказали о документе, без предъявления которого в отдельных случаях получить новую денежную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей не получится, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, речь идет о родителях, которые усыновили своих детей. Если приемному ребенку еще не исполнилось 8 лет, на него тоже можно получить выплату 5 тысяч рублей.

Однако в этом случае деньги родителям не выплатят, если они не предъявят соответствующий документ.

«Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении», – подчеркнули в ПФР.

Там отметили, что в России на данный момент уже выплатили по 5 тысяч на 13,5 миллиона детей до 8 лет. Большинство семей заявления на выплаты не подавали, пособие им назначили в автоматическом режиме. Тем же семьям, где дети появились на свет с июля, пришлось подать заявление, но и они уже начали получать выплату.

Ранее сообщалось, что в России до наступления Нового года могут заявить о новых денежных выплатах на детей. Получить заветные пять тысяч рублей могут родители детей старше восьми лет. Об этом заявил демограф Андрей Владимиров.

выплаты дети документы родители усыновление Пенсионный фонд России
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