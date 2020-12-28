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Сгорели 24 автомобиля и один человек за морозные выходные в Новосибирской области

18:17 28.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В МЧС отмечают рост количества пожаров в автотранспорте, в том числе из-за нарушений правил безопасности при отогреве автомобиля, в том числе в Бердске. Мужчина погиб из-за неосторожности при курении.

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В морозную погоду осложнилась пожарная обстановка в Новосибирской области

Минувшие выходные дни отметились значительным понижением температуры воздуха в Новосибирской области. В морозную погоду, граждане больше времени проводят дома, в связи с чем количество пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности в быту увеличивается.

Только за два дня пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 77 пожаров, большая часть из которых происходила в частном жилом секторе, сообщили 28 декабря в региональном управлении МЧС.

В день спасателя Российской Федерации, 27 декабря в 16:51 пожарные расчеты реагировали на возгорание в Дзержинском районе города Новосибирска. Еще до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались хозяева дома. В 18:15 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 150 квадратных метров. Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования (перекал печи).

26 декабря в Тогучинском районе произошел пожар с гибелью человека. В 21:19 поступило сообщение о возгорании в кирпичном строении предназначенном для охраны по улице Машинотракторная в городе Тогучин. Через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения МЧС России были на месте, где из помещения шел дым. Около десяти минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 20 квадратных метров. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина без признаков жизни.

В результате пожара огнем повреждены мебель и домашние вещи, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении погибшего.

Вместе с тем отмечается рост количества пожаров в автотранспорте, в том числе из-за нарушений правил безопасности при отогреве автомобиля. Так, в регионе за прошедшие выходные 24 автомобиля пострадали от возгораний. Среди граждан пострадавших не было.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье утром при почти 40-градусном морозе сгорело авто, припаркованное у центрального рынка.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан в зимний период времени позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Основными причины пожара в зимний период ежегодно становятся нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Кроме того, автомобилистам необходимо ознакомиться с правилами пожарной безопасности при эксплуатации транспортного средства. Следует помнить, что нельзя отогревать авто при помощи открытого огня.

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Как отогревать авто в морозы?

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