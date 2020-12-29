«С двумя замами стало хуже?»: Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин поделился планами на свою команду

Глава города, назначенный на должность 25 декабря 2020, полагает, что руководители отделов и управлений администрации должны проявлять смелость и оперативность, а не полагаться на вице-мэров.

Евгений Шестернин снова стал мэром Бердска 25 декабря 2020

Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин 25 декабря дал свое первое интервью местным СМИ, рассказав о первоочередных задачах на ближайшую пятилетку и поздравив горожан с Новым годом. В том числе, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый глава поведал о том, будет ли менять свою команду и пригласит ли в нее соперников по конкурсу на пост градоначальника.

- Я акцент делаю на безопасность и комфорт. Безопасность города — это стабильная энергетика, - прокомментировал мэр.

Шестернин считает свою команду слаженной и устоявшейся, а привлечение новых людей подразумевает изменение штата и ротацию среди чиновников администрации. Этого глава города делать не собирается. В том числе и увеличивать количество заместителей. Сейчас их два. Напомним, что вице-мэрами являются Владимир Захаров (по строительству и городскому хозяйству) и Жанна Шурова (по экономической политике, она же курирует и социальную сферу).

- Есть вопросы организационного характера. Например, концессия. Я не против нее. Есть вопросы водоснабжения и теплоснабжения. Когда в городе это было раздельно. Сейчас будем консультироваться, проводить встречи, анализировать, есть ли необходимость разделять... Тема циркуляции актуальна... Я уже неоднократно говорил: можно иметь 5 замов. Степень ответственности людей ниже рангом (снижается) — начальники управлений и отделов чувствуют себя по-другому. Их ответственность «расплывается» на замов. Сейчас два зама, с которыми мы отработали два года. Изменилось в худшую сторону? Вопросы решаются оперативно, профессионально. Структуры, которые ниже уровнем, самостоятельно принимают решения в рамках своих нормативных документов. Более того, стало проявляться слабое звено на этом уровне — руководитель должен оперативно принимать стратегическое решение. Он должен думать и понимать стратегию развития той отрасли, за которую он отвечает. Заместитель просто координирует и помогает в решении стратегических вопросов. Но никто не снимает оперативности. А она показала, когда стало меньше замов, что оперативность у некоторых управленцев хромает, нет смелости и нет ответственности, - высказался Евгений Анатольевич.

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