Агата Муцениеце высказалась об измене Павла Прилучного

По словам актрисы, даже несмотря на то, что ее брак закончился разводом, она не прекращает верить в настоящую любовь и надеется найти свою вторую половину.

Популярная российская актриса Агата Муцениеце дала откровенное интервью, которое теперь разбирают на цитаты

Популярная российская актриса Агата Муцениеце дала откровенное интервью, которое теперь разбирают на цитаты. Подробности уже в нашем материале.

Недавно Агата Муцениеце появилась в YouTube-шоу "Откройте, Давид". В искренней беседе она поделилась подробностями личной жизни.

Напомним, о расставании с Павлом Прилучным Агата объявила в начале 2020 года, а официально расторгли брак они этим летом. Таким образом, пара пополнила ряды звездных разводов в 2020 году. А уже вскоре Прилучный начал отношения актрисой Мирославой Карпович. Кстати, многие уверены, что именно звезда "Папиных дочек" стала причиной окончательного расставания Прилучных.

Как бы там ни было, а 31-летняя Агата Муцениеце в интервью сказала, что не терпит супружеской измены и намекнула на предательство бывшего мужа.

Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", — а на самом деле гуляют налево.

По словам актрисы, даже несмотря на то, что ее брак закончился разводом, она не прекращает верить в настоящую любовь и надеется найти свою вторую половину.

Я жду любовь. Не потеряла в нее веру — это точно. Я не знаю, что это такое. К 30 годам я пришла к тому, что не знаю, что такое любовь. Из-за того, что у меня в жизни произошло такое разочарование, я сейчас не понимаю. Мне казалось, что это любовь…была.

Но при этом звезда кино не зацикливается на том, чтобы обязательно снова выйти замуж.

Меня смущают вопросы про будущую личную жизнь… Не нужно жить только мыслями о том, познакомишься ты с кем-нибудь или нет. Я так не жила никогда. Если найду любовь — супер, если нет — тоже супер. У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да.

Источник: hochu.ua